محمد علی بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ساخت تصفیه خانه شهر بافت برای استفاده از آب ذخیره شده سد این شهر در راستای شرب مردم از سال گذشته آغاز شده است.

وی ادامه داد: با توجه به کاهش شدید دبی آب چاههای تامین آب این شهرستان بخصوص در شهرهای بافت و بزنجان و شهرستان رابر ساخت تصفیه خانه بافت باید با سرعت بیشتری انجام شود.

بهروز خاطرنشان کرد: هم اکنون شهرهای بافت با کمبود آب مواجه است و باید زمینه استفاده از تصفیه خانه در این شهرستان در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.

وی از انجام تمهدیداتی در این راستا خبرداد و گفت: این تصفیه خانه باید در سال 91 به بهره برداری برسد اما امیدواریم با تلاش و همت بیشتر این زمان کاهش یابد.

فرماندار بافت گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته کار ساخت مخازن، خطوط انتقال و تصفیه خانه همزمان درحال انجام است.