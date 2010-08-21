فراخوان پنجمین جایزه شعر خبرنگاران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط شرکت در این دوره از جایزه شعر خبرنگاران به شرح زیر است: کتاب در سال 1388 منتشر و تاریخ انتشار در شناسنامه کتاب ذکر شده باشد. تنها کتاب‌های چاپ اول می‌توانند در این جایزه شرکت کنند. کتاب‌، برگزیده آثار یک شاعر نباشد.

در این دوره از جایزه از اثر یا آثار برگزیده تجلیل خواهد شد و فعلاً هدیه مالی برای برگزیدگان در نظر گرفته نشده است.

پنجمین جایزه شعر خبرنگاران همچنین مانند دوره پیشین بخش ویژه خود را به شاعران بدون کتاب اختصاص داده است.

علاقه‌مندانی که در این بخش شرکت می‌کنند، نباید تا کنون (چه در سالهای گذشته و چه در سال جاری) کتاب منتشر کرده یا یا برای انتشار به ناشری سپرده باشند.

‌ شعرها باید به زبان فارسی باشد و هر شاعر باید بین ‌40 تا ‌50 قطعه از اشعار خود را به پست الکترونیکی ذکر شده بفرستد یا جمع آثار ارسالی بین 80 تا ‌100 صفحه باشد.

‌‌ حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور آزاد است و از اثر یا آثار برگزیده تقدیر می‌شود. همچنین شاعر برگزیده از طریق رسانه‌های گروهی به جامعه ادبی معرفی خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش نیز می‌توانند آثار خود را تا پایان آبان‌ماه سال جاری با فرمت word 2003 یا word 2007 به پست الکترونیکی sherekhabarnegar@gmail.com بفرستند.

شاعران دارای کتاب نیز می‌توانند پنج نسخه از اثر خود را تا پایان آبان‌ماه سال جاری به نشانی تهران ، صندوق پستی 3496 – 16765 ، دبیرخانه جایزه شعر خبرنگاران ارسال کنند.

