سه میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیاز است

سید حجت موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون در زندانهای استان کرمان 190 زندانی جرایم غیرعمد وجود دارد که شامل زندانیان تصادفها، مهریه و نفقه و برخی پرونده های مالی است.

وی ادامه داد: برای آزادی این افراد به سه میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

موسوی قوام با اشاره به اهمیت کمکهای مردمی در آزادسازی این افراد گفت: 27 مهر ماه سال جاری در شهر کرمان جشن گلریزان برگزار می شود ضمن اینکه با همکاری مردم زمینه آزاد سازی چهارده مددجوی واجد شرایط در ماه مبارک رمضان تاکنون فراهم شده است.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمان افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 146 نفر با مبلغ یک میلیارد و 257 میلیون و 500 هزار تومان آزاد شده اند که 422 میلیون و 300 هزار تومان از کمکهای مردمی بوده است.

وی گفت: پنج نفر از افراد آزاد شده در ماه مبارک رمضان نیز به وسیله کمکهای مردمی آزاد شده اند.