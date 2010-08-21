پیشتازی حزب حاکم استرالیا در انتخابات پارلمانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، لحظاتی پس از پایان انتخابات استرالیا و بسته شدن حوزه های رای گیری گزارش ها از پیشتازی حزب حاکم کارگر در این کشور حکایت دارد.

در حدود 14 میلیون نفر در این انتخابات شرکت کرده اند و باوجودی که پیش بینی می شد نتایج بسیار به هم نزدیک باشد، حزب کارگر از حزب اپوزیسیون در این کشور پیش افتاده است.

استرالیایی ها امروز شنبه در حالی برای شرکت در انتخابات پارلمانی استرالیا به پای صندوق‌های رأی می ‌روند که "جولیا گیلارد" اولین نخست‌ وزیر زن این کشور با رقیب محافظه‌ کار خود "تونی ابوت" رقابت تنگاتنگی دارد.

حزب کارگر به رهبری "جولیا گیلارد" تلاش کرده که پس از کناره گیری شوکه کننده کوین راد نخست وزیر این کشور، آراء حزب کارگر را تضمین کند و از پیروزی تونی آبوت در انتخابات جلوگیری کند.



بر اساس این گزارش، گیلارد 48 ساله و وکیل سابق متعهد شده که سطح آموزش و خدمات بهداشتی و درمانی را ارتقا دهد و بحران مالی استرالیا را بهبود بخشد.