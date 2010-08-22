کلاهداری در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری این فیلم تلویزیونی چهارشنبه در لوکیشینی واقع در قبرستان به پایان میرسد. تدوین "کت تنگ" را طی چند روز آینده سیامک مهماندوست آغاز میکند. این تله فیلم قرار است یک هفته بعد از عید فطر وارد شبکه نمایش خانگی شود.
این فیلم تلویزیونی طنز موقعیت است و بازیگرانی چون علیرضا خمسه، شهرام قائدی، غلامرضا نیکخواه، شهره سلطانی، شهرزاد کمالزاده، مریم سلطانی و زویا امامی درآن بازی میکنند. فیلم روایت زندگی خانوادهای است که بعد از فوت پدر شی باارزشی در خانه آنها مفقود و ماجرای گم شدن این شی از منظر تک تک افراد خانواده روایت میشود.
عوامل "کت تنگ"عبارتند از: نویسنده: طاهره ولیپور، مدیر تولید: مهدی برپایی، مدیرتصویربرداری: حمید احمدی، طراح صحنه: لادن کنعانی، طراح گریم: ثمین سالک، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: گلچهره دانش.
