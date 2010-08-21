کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و غنا تشکیل جلسه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیلیان وزیرجهاد کشاورزی و رئیس ایرانی اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور که در راس هیئتی از بخش های دولتی و خصوصی کشورمان و به منظور برگزاری چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک در نیمه دوم مرداد ماه به غنا سفر کرده بود، طی اقامت خود در غنا با جان ماهاما، معاون رئیس جمهوری و الحاج محمد مومنی، وزیرامورخارجه غنا دیدار و در خصوص روابط دوجانبه تبادل نظر کرد.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این سفر از نهادهای ایرانی مقیم غنا، شامل دانشگاه اسلامی غنا، دفتر جهاد کشاورزی و ایران کلینیک بازدید و با مسئولان آنها گفتگو کرد.

در جریان این سفر همچنین چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فیمابین دو کشور رسما با حضور وزیر جهاد کشاورزی و وزیرامورخارجه غنا و هیئت های شرکت کننده دو کشور برگزار گردید.

وزیرامورخارجه غنا در مراسم افتتاحیه ضمن خیر مقدم به هیئت ایرانی به اهمیت اجلاس کمیسیون مشترک اشاره نمود و اظهار امیدواری کرد با برگزاری اجلاس چهارم موانع و مشکلات روابط فیمابین برطرف شده و راه برای توسعه مناسبات در تمامی زمینه ها فراهم گردد.

وی گفت: هدف از گردهمایی و برگزاری این اجلاس ترسیم نقشه راه برای اجرایی شدن توافقات و تعهدات گذشته و فعلی می باشد.

وی با اشاره به موفقیت های ایران در عرصه های مختلف از دولت جمهوری اسلامی ایران خواست در برنامه ملی توسعه غنا بویژه در بخش کشاورزی، آموزشی و زیرساخت ها مشارکت کند.

در این اجلاس چندین سند مهم نهایی و به امضای مسئولان کمیسیون مشترک دو کشور رسید که عبارتند از:

موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری

یادداشت تفاهم لغو روادید سیاسی و خدمت

یادداشت تفاهم همکاری جوانان بین سازمان ملی جوانان جمهوری اسلامی ایران و شورای ملی جوانان غنا

برنامه اجرایی موافقت نامه فرهنگی بین دو کشور

یادداشت تفاهم چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک

بیانیه مشترک به مناسبت چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک