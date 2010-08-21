به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در برخی مواقع شاهد هستیم که استانهای دیگر با تعداد کمتر اعضا، منسجم تر عمل می کنند.

وی اضافه کرد: این موضوع نیز به این معنا نیست که تعداد زیاد نمایندگان فارس باعث کاهش هماهنگی آنها شده زیرا استانهایی از جمله اصفهان، خراسان، آذربایجان و خوزستان با تعداد زیاد نمایندگان همدلی و هماهنگی خوبی بین اعضا برقرار کرده اند و به رغم سلیقه های مختلف به فکر منافع استان خود هستند.

این عضو مجمع نمایندگان فارس با بیان اینکه اتحاد و همدلی بین نمایندگان فارس وجود ندارد، تاکید کرد: اعضای مجمع نمایندگان استان باید منیتها، خودخواهی ها و گرایشهای افراطی سیاسی را از خود به دور دارند و به دنبال دست یافتن به نقطه مشترک باشند.

وی گفت: اعضای سایر مجمع نمایندگان استانها، در برخورد با یکدیگر با محبت برخورد کرده و می دانند ارزش وحدت و همدلی در پیشرفت توسعه استانشان به چه اندازه است البته ما نیز امیدواریم در نیمه دوم فعالیت مجمع نمایندگان شاهد ارتقای سطح فعالیت و عملکرد مجمع نمایندگان فارس باشیم.

این عضو کمیسیون تلفیق گفت: فارس به رغم بهره مند بودن نمایندگان فعال و دلسوز تاکنون در حد و اندازه خود ظاهر نشده است، در کنار همه عوامل مهمترین عامل دخالتهای بی جای برخی افراد میان نیروهاست که بزرگترین لطمه را به بدنه مجمع نمایندگان فارس زده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: تما‌سهای غیرمسئولانه برخی افراد با نمایندگان شهرستانها شائبه این دخالتها را نیز بیشتر می کند.

دستغیب با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات مجمع نمایندگان عدم تصویب آیین نامه داخلی بود که می توانست از ابتدای دوره مبنای عمل و نظم دهنده به این مجمع و جلوگیری از رویه های مختلف باشد، گفت: مهمترین موضوع تدوین و تصویب آیین نامه داخلی برای انضباط بخشی به فعالیت مجمع نمایندگان است.

وی گفت: پیشنهاد می شود در مدت 21 ماه باقیمانده همانند بسیاری از مجامع موفق استانی مجمع نمایندگان فارس نیز به سه قسمت تقسیم شده و هر هفت ماه به صورت گردشی یکی از همکاران اداره مجمع را برعهده گیرد و مهمترین وظیفه رئیس مجمع نمایندگان نیز برقراری وحدت و همدلی و استفاده هر چه بهتر از ظرفیتها و توانایی های نمایندگان استان باشد و همچنین از اعمال سلیقه شخصی پرهیز و برآیند تصمیمات مجمع نمایندگان را اعلام کند.

نماینده اول مردم شیراز همچنین در مورد حضور احتمالی خود به عنوان رئیس مجمع نمایندگان فارس نیز اعلام کرد: با توجه به حضور نمایندگان پرتلاش و با انگیزه در مجمع نمایندگان در حال حاضر ضرورتی برای کاندیداتوری نمی بینم و آمادگی کامل دارم تا با هر کدام از همکاران که اعلام کنند، در خدمت به منافع استان و تحقق آرمان های مذکور تلاش می کنند، همکاری کنم.