دومین هم آوایی نغمه های آسمانی در لرستان برگزار می شود

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از سوی حوزه هنری لرستان و با همکاری موسسه قرآنی یوسف نبی(ع) دومین هم آوایی نغمه های آسمانی چهارم شهریور ماه مصادف با 15 رمضان در بیت نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: گسترش فرهنگ غنی و اصیل ادعیه، آشنایی نسل جوان با این گونه نغمات، ایجاد رقابت سالم و معنوی بین قاریان و مداحان جوان و مشتاقان کلام وحی، شناسایی و جذب جوانان مستعد و آشنایی با معارف نورانی ادعیه از جمله اهداف برگزاری این همایش است .

رئیس حوزه هنری استان لرستان شرایط سنی شرکت در این همایش را قاریان و مداحان جوان 16 تا 30 سال دانست و بیان داشت: منابع دومین هم آوایی نغمه های آسمانی مفاتیح الجنان، ادعیه قرآنی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه مناجات خواجه عبدالله انصاری خواهد بود.

نعمتی نیا یادآور شد: سال گذشته نخستین همایش هم آوایی نغمه های آسمانی با حضور قاریان و مداحان جوان برگزار شد که به همت واحد موسیقی حوزه هنری لرستان لوح فشرده برگزیده این همایش با عنوان "کلید استجابت" امسال تولید شده است.