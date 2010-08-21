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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

از سوی حوزه هنری/

دومین هم آوایی نغمه های آسمانی در لرستان برگزار می شود

دومین هم آوایی نغمه های آسمانی در لرستان برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری استان لرستان از برگزاری دومین هم آوایی نغمه های آسمانی در این استان خبر داد.

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از سوی حوزه هنری لرستان و با همکاری موسسه قرآنی یوسف نبی(ع) دومین هم آوایی نغمه های آسمانی چهارم شهریور ماه مصادف با 15 رمضان در بیت نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد برگزار می شود.

وی تصریح کرد: گسترش فرهنگ غنی و اصیل ادعیه، آشنایی نسل جوان با این گونه نغمات، ایجاد رقابت سالم و معنوی بین قاریان و مداحان جوان و مشتاقان کلام وحی، شناسایی و جذب جوانان مستعد و آشنایی با معارف نورانی ادعیه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

رئیس حوزه هنری استان لرستان شرایط سنی شرکت در این همایش را قاریان و مداحان جوان 16 تا 30 سال دانست و بیان داشت: منابع دومین هم آوایی نغمه های آسمانی مفاتیح الجنان، ادعیه قرآنی، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه مناجات خواجه عبدالله انصاری خواهد بود.

نعمتی نیا یادآور شد: سال گذشته نخستین همایش هم آوایی نغمه های آسمانی با حضور قاریان و مداحان جوان برگزار شد که به همت واحد موسیقی حوزه هنری لرستان لوح فشرده برگزیده این همایش با عنوان "کلید استجابت" امسال تولید شده است.

کد مطلب 1137584

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