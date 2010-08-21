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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

قرآن راهبر سیاست است

نشست "سیاست از منظر قرآن" در محل هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزار و طی آن عنوان شد: سیاست اگر تدبیر امور جامعه باشد، قرآن راهبر آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که دیروز برگزار شد دکتر علیرضا صدرا سیاست را به هدایت و ولایت جامع بشر تعبیر کرد و قرآن را نیز با همین دو صفت معرفی کرده و با این زمینه سیاست قرآنی و سیاست اسلامی را تبیین کرد.

وی در بخشی از صحبتهایش گرایش فطری بشر به خوبی ها، زیبایی ها ، عدالت و امنیت  را از جمله درک اجمالی این مقولات معرفی کرد و گفت: قرآن کریم نازل شده تا آمده تا همین نیاز های فطری را بیان کرده و تفصیل دهد. قرآن برای هر یک حکم داده و شکل عملیاتی آن را ارائه کرده است. سیاست اگر تدبیر امور جامعه باشد ، قرآن راهبر آن است.

وی در ادامه به شناسایی دوست و دشمن در سیاست پرداخت و دو سیاست ضالین و مغضوبین را در مقابل سیاست متعادل و متعالی قرآن معرفی کرد.

حجت الاسلام دکتر نجف لک‌زایی در تکمیل گفته‌های دکتر صدرا به بحث شناسایی دوست و دشمن در قرآن پرداخت و گفت: اولین گام هر دولت محافظت از یک جامعه در قبال دشمنان آن است و اینجاست که با امنیت پیوند می‌خورد. قرآن نیز از شناسایی دوست و دشمن شروع کرده اما در آن متوقف نمی شود، بلکه آن را به بحث هدایت و ذلالت ، بحث ایمان و کفر، بحث نور و تاریکی ، بحث نبوت و طاغوت ارتقا می دهد. عناصر و مولفه ها و مشتقات آن نیز به خوبی در سطح مکتبی بیان شده است.

وی لازمه سیاست قرآنی را اقتدار انبیا دانسته و در این خصوص به سوره اعراف و ذکر دو کلمه اتبعو و تتبعو اشاره کرد.

کد مطلب 1137586

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