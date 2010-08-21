به گزارش خبرنگار مهر، مریم بهروزی امروز شنبه در نشست خبری ائتلاف اسلامی زنان که در محل جامعه زینب برگزار شد، با اشاره به طرح لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس در هفته جاری گفت: با توجه به اقداماتی که برای اصلاح این لایحه انجام شد قرار بود ماده 23 مربوط به تعدد زوجات حذف شود که ابتدا این کار انجام شد و پز آن را هم در مصاحبه های خارجی دادیم که مجلس به مطالبات مردم به ویژه زنان توجه می کند.

وی ادامه داد: ولی هم اکنون جایگزینی برای آن در کمیسیون پیش بینی شده است و 12 شرط برای ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده است.

دبیر کل جامعه زینب تاکید کرد: مسئله رعایت عدالت در این لایحه حذف شده و در صورت تشخیص دادگاه مرد می تواند ازدواج مجدد کند. همچنین در این لایحه نه احراز عدالت و نه تعهد به عدالت آمده است.

لایحه حمایت از خانواده تعدد زوجات را ترویج می کند

وی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده تعدد زوجات را آسان و ترویج می کند گفت: ما این لایحه را به نفع جامعه به ویژه خانواده ها نمی دانیم.

بهروزی تصریح کرد: این لایحه نه تنها تحکیم خانواده نیست بلکه بنیان خانواده را می لرزاند. در مرحله اول پیشنهاد اصلاح این ماده وگرنه حذف کلی آن را داریم.

وی اظهار داشت: اصل ازدواج بر تشکیل خانواده و بعد از آن تحکیم خانواده و ساختن جامعه پیش رو و موفق است ولی تعدد زوجات هدف از تشکیل خانواده را منتفی می کند و با آن به شدت مخالفیم.

روح حاکم بر اسلام تک همسری است

دبیر کل جامعه زینب ادامه داد: روح حاکم بر احکام اسلامی تک همسری است و چند همسری مباحی است که می تواند در موارد استثنا استفاده شود که در این لایحه ذکر نشده است. در سه جای قرآن نیز عدالت آمده است که در اینجا وجود ندارد و در بندهای شروط ازدواج مجدد این لایحه نیز عدالتی وجود ندارد.

شروط ازدواج مجدد در شورای نگهبان حذف می شود

وی بیان داشت: نمایندگان مجلس پیش بینی می کنند 12 شرطی که برای ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده در شورای نگهبان حذف شود که با این اقدام چند همسری در ایران اسلامی آزاد و ترویج می شود.

وی با بیان اینکه باید این شروط از همین حالا در مجلس حذف شود تصریح کرد: اگر این شروط در شورای نگهبان حذف شود و مجلس تقاضای ابقای شروط را مطرح کند لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

بهروزی تصریح کرد: در قرآن آمده است که به دنبال هوا و هوس نباشید و تعدد زوجات نه واجب است، نه حرام، نه مستحب و نه مکروه بلکه مباح است و مربوط به عقد زنان بیوه ای است که چند فرزند یتیمی را به سرپرستی خود دارند. تعدد زوجات مباحی است که به دلیل کمتر بودن تعداد زنان در معرض ازدواج از مردان در کشور ما ضرورتی ندارد ولی در این لایحه آمده است.

وی اظهار داشت: حضرت آیت الله طباطبایی (ره) در کتاب المیزان خود آورده است اگر ما حاکم اسلامی می داشتیم این تعدد زوجات را منع می کرد تا این هم ستم و گرفتاری برای خانواده ها نباشد.

دبیرکل جامعه زینب با بیان اینکه رئیس مجلس نیز در صحن علنی عنوان کرد که روح حاکم بر اسلام تک همسری است گفت: در صورتی که این بندهای لایحه حمایت از خانواده اصلاح نشود تقاضای ملاقات با هیئت رئیسه مجلس و فراکسیون اکثریت مجلس را می کنیم.