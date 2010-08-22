مسعود اطیابی درارتباط با شرایط اکران عمومی این فیلم به خبرنگار مهر گفت: از نمایش فیلم همزمان با ماه رمضان و بدون سرگروه گله ای ندارم. اما متاسفانه رفتارهای غیرفرهنگی ناراحتم کرده است.

وی افزود: سالنهای سینما آزادی، ملت و فرهنگ این فیلم را نمایش می دهند، اما متاسفانه به صورت تک سانس و در زمان بسیار بدی آن را اکران می کنند. به طور نمونه سینما آزادی و فرهنگ "صبح روز هفتم" را درست همزمان با ساعت افطار نمایش می‌دهند. این زمانی است که مخاطب به دیدن فیلم نمی رود.

اطیابی ادامه داد: پردیس سینمایی ملت نیز فقط تک سانس فیلم را نشان می‌دهد. این سالنها در اختیار ارگانهای دولتی است. در این شرایط هر فیلمسازی از مسئولین توقع حمایت دارد. با یک برنامه ریزی مناسب آنها می توانند شرایط خوبی برای اکران فیلم در نظر بگیرند.

کارگردان"خروس جنگی" در ادامه بیان کرد: با وجود اینکه صحبت هایی با رسانه ملی برای پخش تیزر انجام شده است و آقای ضرغامی نیز دستور داده‌اند، اما هنوز تیزرها پخش نشده است. فقط یک آنونس از فیلم در نیمه شب پخش شد. متاسفانه بیلبوردی نیز در سطح شهر نداریم. این وضعیت عادلانه نیست.

وی ادامه داد: فیلم "صبح روز هفتم" یک کار اجتماعی است که مضمونی دینی دارد باید از چنین آثاری حمایت شود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند روز دوشنبه اول شهریور ماه فیلم را از پرده پایین می کشم. امیدوارم همکاران تصمیم بگیرند و تلاش کنند شرایط بهتری برای نمایش این فیلم به وجود آید و رفتارشان را تغییر دهند.

اطیابی که هم اکنون مشغول کارگردانی فیلم "اخلاقتو خوب کن" است، در ادامه بیان کرد:من علاقمندم در تمام ژانرهای سینمایی کار کنم و خودم را محدود نمی‌کنم. من تلاش می کنم حتی در آثار کمدی نیز نگاههای متفاوتی را دنبال کنم. "صبح روز هفتم" نیز درون مایه طنز دارد ولی حرف خود راه صورت جدی بیان می کند. این فضای طنز باعث می شود مخاطب ارتباط بهتری با مضامین فیلم برقرار کند.

وی افزود:این فیلم نگاه دینی و اسلامی دارد. تلاش کردم از هیچ اثر خارجی تقلید نکنم. در این فیلم من روزمرگی را هم به تصویر کشیدم.

این کارگردان سینما درباره شکل گیری فیلمنامه فیلم گفت:فیلمنامه این فیلم توسط آرزو محمدنژاد و جهانبخش ایمانی نوشته شده، که برای ساخت یک تله فیلم به من پیشنهاد شده بود که پس از خواندن متن، به تهیه کننده پیشنهاد ساخت فیلم سینمایی از این کار را دادم. بعد از آن بازنویسی را توسط حسین کیانی، فیلنامه نویسان قبلی و خودم انجام دادیم.

این فیلم در جشنواره فجر هم مورد بی مهری قرار گرفت . امیدوارم مخاطبین آن را ببینند و به یکدیگر توصیه کنند

وی درباره حضور بازیگران در "صبح روز هفتم" افزود: شهرام حقیقت دوست از بازیگران چهره فیلم است. البته من تلاش کردم از بازیگرانی استفاده کنم که به نقش نزدیکی و همخوانی داشته باشند. در انتخاب پروسه بازیگران به گیشه فکر نکردم.

اطیابی در پایان به مخاطب فیلم توصیه کرد:به مردم پیشنهاد می کنم این فیلم را در این ایام ببینند و مطمئن باشند مفرح است و از دیدن آن راضی از سینما بیرون می آیند. این فیلم در جشنواره فجر هم مورد بی مهری قرار گرفت. امیدوارم مخاطبین آن را ببینند و به یکدیگر توصیه کنند.

داستان فیلم درباره جوانی به نام سیروس (شهرام حقیقت‌دوست) است که به تازگی از زندان آزاد و در مسافرخانه ساکن شده است. مسافرخانه، آدم‌هایش و اتفاق‌های عجیب بیرون و داخل محمل سفر درونی شخصیت اصلی است.

علی اوسیوند، رویا میرعلمی، خسرو فرخزادی، داریوش اسدزاده، کیومرث ملک‌مطیعی، محمد پورستار، حشمت آرمیده، مهدی درخشان، عطیه غبیشاوی، سیامک اشعریون، مریم یاوری، آرزو پوروصال و کیانوش گرامی بازیگران "صبح روز هفتم" هستند.

مسعود اطیابی فیلمهای سینمایی "مصائب دوشیزه"، "خروس جنگی" و "شرط اول" را کارگردانی کرده است.