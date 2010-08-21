ناهید عرفانی در گفتگو با مهر، از راه اندازی "Esxi server " برای اولین بار در میان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اسلامشهر خبر داد و افزود: با توجه به قابلیت سرورهای مرکز Data Center این واحد و تاکید مضاعف بر استفاده بهینه از منابع موجود و امنیت بیشتر داده ها، سرور "Esxi" برای نخستین بار در بین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در واحد اسلامشهر راه اندازی شده است.

مدیر ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر با اشاره به افزایش قدرت سرورها در سالهای اخیر، امکان استفاده بهینه از امکانات سخت افزاری سرورهای جدید برای سیستم عامل را امری بعید دانست و گفت: با افزایش قدرت و توانایی روز به روز سرورها، امکان استفاده بهینه از تمام امکانات سخت افزاری برای سیستم عامل ممکن نیست، در این راستا نسخه جدیدی از سیستم عامل توسط شرکت Vmware ارائه شده که از طریق آن می توان چندین سیستم عامل را بر روی یک server نصب کرد.

وی افزود: این سیستم عامل، مبتنی بر لینوکس بوده و هیچ رابط گرافیکی با کاربر ندارد.

این کارشناس ادامه داد: قابلیت ذخیره و گرفتن Back up از تمام سیستم های عامل همراه با کلیه ی سرویس های در حال اجرای آن را می توان بعنوان یکی از مهمترین نکات قابل توجه در خصوص ویژگیهای این سیستم عامل برشمرد.

عرفانی مهمترین قابلیت این سرورها را هماهنگ شدن با سیسکو دانست و گفت: از مهمترین قابلیتهای این سرورها هماهنگ شدن با سیسکو "سازگاری با سوئیچ لایه 3 وVirtual Switch " است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین می توان حداکثر تعداد 4096 V LAN در سرور مذکور ایجاد کرد.