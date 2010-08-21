فراخوان آثار رسانه در زمینه دفاع مقدس منتشر شد

سرهنگ پاسدار محمد کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: فراخوان این تجلیل که در قالب جشنواره ای برگزار می شود، با اهداف ماندگاری پاسداشت فعالیتهای رسانه ای در دفاع مقدس، تقدیر از برترین آثار ماندگار، ایجاد رقابت و تلاش مضاعف در جهت ترویج ارزشهای دوران هشت ساله دفاع مقدس درسطح مطبوعات و رسانه ها و شناسایی استعدادهای درخشان در حوزه دفاع مقدس و رسانه ها است.

وی موضوعات این فراخوان را هشت مورد اعلام کرد و گفت: تجاوز دشمن و علل و زمینه های آن، مقاومت، وحدت نیروهای مسلح، نقش بسیج مردمی در موفقیت در جنگ، عملکرد دولتها و سازمانهاهای بیل المللی در طول جنگ، نقش و عملکرد جنوب شرق استان تهران در طول دفاع مقدس از حیث نظامی و پشتیبانی و ... گفتگو با مسئولان، فرماندهان، رزمندگان و آزادگان هشت سال دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران و گزارشهای خبری، این هشت موضوع را در بر می گیرد.

این مسئول افزود: کلیه آثار ارسال شده باید بین ماههای مرداد، شهریور و دهه اول مهرماه 1389 چاپ و منتشر شده باشد.

وی مهلت ارسال آثار به دبیرخانه فراخوان را 10 مهرماه سال جاری عنوان کرد و ادامه داد: محدودیتی در تعداد آثار ارسالی نیست و صاحبان آثار باید مشخصات کامل خود را ضمیمه دو نسخه از آثارشان کنند.

کاشانی بخشهای مختلف مسابقه را خبر، مقاله، سرمقاله و گزارش خبری عنوان کرد و افزود: به سه اثر برتر جوائزی اهدا می شود که نفر اول ربع سکه بهار آزادی و نفرات دوم و سوم 600 و 500 هزار ریال دریافت خواهند کرد و به تمامی خبرنگاران شرکت کننده در فراخوان، لوح تقدیر به رسم یاد بود اهدا می شود.

وی خاطرنشان کرد: دبیرخانه فراخوان، ورامین، خیابان شهدا، جنب بانک رفاه، اداره حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران، کانون خبرنگاران دفاع مقدس است که صندوق پستی 33 715-389 نیز به همین منظور اختصاص یافته است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جنوب شرق استان تهران افزود: علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با تلفن های 2269929 و 2269773 تماس گرفته یا به نشانی اینترنتی WWW.Varamin.Sajed.ir یا WWW.Sajed - Varamin.com مراجعه کنند.