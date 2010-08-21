به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی در نشست هم اندیشی مدیران و معاونان سازمان اوقاف و اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران با بیان این مطلب مدیران ، کارکنان و کارشناسان اوقاف را امانتدار بیت المال و اهل بیت (ع) و واقفان دانست و افزود : واقفان و خیران موقوفات را به عنوان امانتی پرمسئولیت و سنگین به ما سپرده اند و باید برای حراست آنها تلاش کنیم .

وی تأکید کرد : یکی از راه های تشخیص انسان سالم از غیر سالم و مؤمن از غیر مؤمن همین امانت داری است. روایات وارده از ائمه معصومین (ع) نیز تأکید دارند صداقت و امانتداری دو ملاکی است که انسانها را با آن امتحان می کنند و می سنجند که آیا حق امانتی که در اختیار اوست ادا می شود یا خیر .

سرپرست سازمان اوقاف رعایت دقیق قوانین و امانتداری و پرهیز از حب و بغض در کارشناسی ها را یادآور شد و افزود : کارشناسی دروغ ، غلط و غیر واقعی از املاک و ارائه قیمتی غیر واقعی در پذیره ها ، خیانت در امانت و خلاف صداقت است .

حجت الاسلام محمدی با اشاره به حضور روحانیون در بخشهای مختلف سازمان اوقاف و ادارات کل تصریح کرد : از همه مدیران و البته از مدیران روحانی بیشتر انتظار داریم حلال و حرام خدا را بیشتر رعایت کنند و حساسیت بیشتری به خرج دهند .

سرپرست سازمان اوقاف در ادامه با بیان اینکه در فرآیند فعالیتهای کارشناسی و نظارت همه باید به دنبال منفعت و مصلحت وقف باشیم تصریح کرد: برخی تصور می کنند موقوفات و خیرات مال بی صاحب است که می توان هر گونه می خواهیم از آن برداشت کنیم در حالیکه وقف صاحب دارد و نمی توان بدون اجازه و اذن بخشید .

حجت الاسلام محمدی در پایان با اشاره به اجرای نظارت ستادی از ادارات استانها و ضرورت اجرای دقیق اولویت ها و برنامه های ابلاغی گفت : امسال 15 اولویت در برنامه های سازمان ابلاغ شده که هم و غم مدیران باید اجرای این اولویتها باشد .