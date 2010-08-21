قایقران نوجوان ایران از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مرحله سوم و یک چهارم نهایی مسابقات قایقرانی المپیک نوجوانان در ماده کانو کایاک عصر امروز شنبه با رقابت هشت قایقران برتر در دریاچه "مرینا" شهر سنگاپور برگزار شد.

در این بخش علی آقا میرزایی قایقران نوجوان کشورمان به مصاف "آندری تسارکوویچ" از بلاروس رفت و با زمان یک دقیقه و 31 ثانیه و 94 صدم ثانیه، 74 صدم ثانیه دیرتر از حریف خود از خط پایان گذشت و از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات قایقرانی المپیک نوجوانان در بخش کانوکایاک بازماند.

آقا میرزایی صبح امروز در میان 24 قایقران عنوان سوم را به خود اختصاص داد و با برتری مقابل حریفی از اسلواکی به جمع هشت قایقران برتر در ماده کانو کایاک مسابقات قایقرانی المپیک نوجوانان صعود کرد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.