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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

پدرو آلمودوار هجدهمین فیلم خود را کلید می‌زند

پدرو آلمودوار هجدهمین فیلم خود را کلید می‌زند

پدرو آلمودوار فیلمساز اسپانیایی از روز دوشنبه فیلمبرداری فیلم جدید خود با عنوان " پوستی که زیر آن زندگی می‌کنیم" را با حضور آنتونیو باندراس آغاز می‌کند.

به گزارش مهر از هرالد تریبیون " پوستی که زیر آن زندگی می کنیم " تریلری ترسناک است و آنتونیو باندراس بازیگر بین‌المللی سینمای اسپانیا در آن نقش آفرینی می کند.

این هجدهمین فیلم بلند آلمودوار است که با بودجه ای 10 میلیون یورویی ظرف مدت 11 هفته در مکان های مختلف اسپانیا از جمله مادرید ، تولدو و سانتیاگو دی کامپوستلا فیلمبرداری می‌شود.آلمودوار فیلم جدید خود را فیلمی هولناک درباره جراح پلاستیکی معرفی کرد که انتقام دختر جوانش را از مردی مزاحم با خشونت می گیرد.

علاوه بر آنتونیو باندراس بازیگران دیگری چون النا آنایا ، ماریسا پاره دس، جان کورنت و روبرتو آلامو در این فیلم بازی می‌کنند." پوستی که زیر آن زندگی می کنیم" اقتباسی است کاملا آزاد از رمان " تارانتولا" نوشته تیری ژونکه نویسنده فقید جنایی فرانسه.

در کارنامه  پدرو آلمودوار ساخت فیلم هایی چون " زنان در آستانه فروپاشی عصبی" ،‌" همه چیز درباره مادرم " ، " بازگشت" و " آغوش های گسسته" به چشم می خورد.

کد مطلب 1137630

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