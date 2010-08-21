به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بوشهر، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز شنبه در مصاحبه مطبوعاتی مشترک با سرگئی کرینکو رئیس شرکت روس اتم با ارائه گزارشی از فعالیتهای ایران برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر گفت: با خاتمه جنگ تحمیلی و با وجود اعلام رژیم سرنگون شده‌ صدام به عنوان آغازگر جنگ تلاش‌ها برای متقاعد کردن طرف آ‌لمانی به ایفای تعهدات خود و ادامه‌ کار نیروگاه بوشهر به جایی نرسید و به ناچار از اوایل دهه‌ هفتاد ایران برای پیگیری راه‌های دیگری برای ادامه‌ی کار نیروگاه در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: در سال 1371 دولت‌های ایران و فدراسیون روسیه تفاهم‌نامه‌ همکاری‌های مشترک در حوزه‌ی استفاده‌ صلح‌آمیز از انرژی صلح ‌آمیز را امضا‌ کردند و به این ترتیب فصل جدیدی در همکاری‌های دو کشور آغاز شد.



صالحی گفت: به دنبال آن قراردادی در دی ماه 1376 میان سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت انرژی روسیه برای اتمام واحد یکم نیروگاه بوشهر امضاء و در سال بعد عملیاتی شد.



رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان اضافه کرد: پس از انجام مقدمات لازم در مورد وضعیت تاسیسات به جا مانده از طرح آلمانی‌ها با اصلاح قراردادهای یاد شده در سال 78 عملا بررسی‌های دقیق فنی و عملیات اجرایی برای تکمیل این واحد که در نوع خود در بین نیروگاه های هسته‌ای جهان به دلیل فناوری و تجهیزات غربی با فناوری روسی منحصر به فرد است، آغاز شد .



وی در ادامه سخنانش گفت: نیروگاه هسته‌ای بوشهر نمادی از صبر، مقاومت و پایداری ملت قهرمان ایران برای دستیابی به آرمانهای خود به شمار می‌آید.



صالحی تاکید کرد: در این راستا تمامی دولت‌های قبل به سهم خود از این پروژه ملی حمایت کرده‌اند و جا دارد از تمامی آنها و به خصوص روسا و مجریان این پروژه بزرگ در این مناسبت تشکر و قدردانی کنیم.

علی اکبر صالحی در ادامه نشست خبری مشترک خود با سرگئی کرینکو، رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه که امروز شنبه در بوشهر برگزار شد، در پاسخ به سئوالی درباره ایجاد 10 سایت جدید غنی سازی ، گفت: شناسایی 10 سایت ادامه دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی اضافه کرد: در این قضیه ما فعلا عجله‌ای به آن صورت نداریم، احتمال دارد در سال آینده چنانچه رئیس جمهور مقرر کند، ساخت یکی از این سایت‌ها را آغاز کنیم.

صالحی تصریح کرد: ولی این امر هنوز قطعی نشده است و به نظر دولت و رئیس جمهور بستگی دارد.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ما در این زمینه با تانی و تامل و به آرامی حرکت می‌کنیم و عجله زیادی نداریم.

وی در پاسخ به این سئوال که ایران در چه صورتی از غنی سازی اورانیوم تا سقف 20 درصد صرف نظر خواهد کرد، گفت: ما صرفا به این دلیل به سمت غنی سازی 20 درصد اورانیوم رفتیم که به نامه ارسالی ما به آژانس جواب مثبتی داده نشد و شرایط بسیاری را برای تامین سوخت رآکتور تهران گذاشتند و از همین رو ما برای تامین سوخت رآکتور تهران براساس نیازهایمان ادامه می دهیم.



رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگری درباره شناسایی مکان هایی برای تاسیس 10 نیروگاه جدید نیز گفت: در این رابطه کار تحقیقاتی ادامه دارد و احتمال دارد در سال آینده ساخت یکی از این 10 نیروگاه را آغاز کنیم ولی هنوز قطعی نشده و به نظر رئیس جمهور بستگی دارد البته در این زمینه ما به آرامی حرکت خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره وضعیت ساکنان حاشیه نیروگاه بوشهر نیز گفت: در ارتباط با دو روستای " خلیله" و "لنگرگاه" با دولت رایزنی شده و دولت قول داده که نظر ساکنان این دو روستا را جهت انتقال به مکانی دیگر تامین کند.

صالحی افزود: امیدواری در سفر آتی رئیس جمهور این مسئله حل و فصل شود البته استاندار بوشهر نیز به جد پیگیر این موضوع است.

رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اعتماد ایران نسبت به تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر توسط روسیه نیز گفت: از آنجایی در خصوص مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران عدم پایبندی به تعهدات از آلمان و فرانسه دیده است یک جو شک و تردید در داخل ایران نسبت به این موضوع وجود دارد و به همین دلیل نیز به سمت تولید سوخت اتمی پس از آغاز فعالیت ساختمانی نیروگاه بوشهر رفته ایم.

وی تاکید کرد تلاش ما بر این است که بخش اعظمی از سوخت مورد نیاز خود را در داخل تولید کنیم اما در عین حال به طرف خود در نیروگاه بوشهر اعتماد کامل داشته و از این بابت نگرانی خاصی نداریم.

سرگئی کرینکو نیز در حاشیه انتقال سوخت به راکتور نیروگاه بوشهر در کنفرانس خبری مشترک با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا روسیه با توجه موانع بین المللی به همکاری با جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد ، گفت: موضع فدراسیون روسیه در این زمینه روشن بوده و نظر ما این است که همه کشورها حق استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را دارند و جهت ادامه همکاری برای روسیه مهم این است که مسائل ایمنی هسته ای مورد توجه قرار گرفته و همکاری با آژانس تداوم یابد.

وی با اشاره به تجهیز و راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: این موارد به طور کامل در نیروگاه بوشهر رعایت شده و خواهد شد و از این بابت هیچ کس نباید کوچکترین تردیدی در رابطه با احداث و راه اندازی نیروگاه بوشهر به خود راه بدهد.

کرینکو اضافه کرد: با توجه به این موارد روسیه با ایران و همه کشورهای دارنده این مشخصه همکاری خواهد داشت ولی فعلا بحثی در زمینه احداث نیروگاه جدیدی میان ایران و روسیه انجام نشده است، البته ما نیز برای نهایی شدن بهره برداری از نیروگاه بوشهر تا پایان سال برنامه های خود را داریم.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در ادامه با اشاره به توافقنامه برای راه اندازی شرکت مشترک میان ایران و روسیه برای ادامه همکاری های هسته ای گفت: ایمنی در کار ما حرف نخست را می زند و ما برای رسیدن به این مرحله سه بار نیروگاه اتمی بوشهر را کنترل کردیم که یکی از آنها توسط ایران صورت گرفت، دیگری توسط روسیه و در نهایت آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه در خصوص احتمال واگذاری امور نیروگاه بوشهر به پرسنل ایرانی نیز افزود: آموزش های لازم برای پرسنل ایرانی در روسیه برگزار شده و در زمینه حفظ امنیت آموزش های فشرده ای به این افراد داده شده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه تصریح کرد: با ثبت شرکت جدید که به صورت پنجاه - پنجاه میان ایران و روسیه منعقد شده است به واگذاری امور به پرسنل ایرانی کمک شایانی می شود، البته ما تصمیم داریم که به تدریج به سمت کاهش پرسنل روسی در این نیروگاه گام برداریم و بعد از گذشت مدتی کلیه امور را به ایران واگذاری کنیم.

سرگئی کرینکو در پاسخ به سئوالی درباره ادامه همکاری های روسیه و ایران گفت: طرف ایرانی درخواست حمل مولیبیدن 99 درصد و ید 131 که مصرف پزشکی دارد را داشته و ما تاکید کردیم با رعایت مسائل بین المللی این کار را انجام خواهیم داد.

وی همچنین در رابطه با تامین سوخت رآکتور بوشهر نیز گفت: روسیه مشکلی در تامین سوخت ندارد.

سرگئی کرینکو از فاز جدید همکاری های هسته ای ایران و روسیه درباره ایزوتوپ های پزشکی خبر داد و تصریح کرد: همکاری های دیگری نیز در دستور کار ایران و روسیه در زمینه مسائل هسته ای در دست بررسی و گفتگو است.

کرینکو در پاسخ به سئوالی درباره تامین سوخت نیروگاه هسته ای و بی اعتمادی های ناشی از تاخیر روسیه در راه اندازی نیروگاه بوشهر گفت: راه اندازی فیزیکی این نیروگاه نشان از پایبندی روسیه به تعهداتش بوده و در واقع در جهت توسعه استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای بشمار می رود.

وی با تاکید بر اینکه همه کشورها حق استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای را دارند، گفت: جامعه بین الملل نیز از حق نظارت بر عدم گسترش سلاح های هسته ای برخوردار بوده و نیروگاه بوشهر نمادی برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای محسوب می شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه گفت: تنها بحثی که در رابطه با سوخت نیروگاه اتمی بوشهر مطرح بوده بحث پسماندهای سوخت بود که با توافق دو کشور بر باز گرداندن پسماندهای سوخت نیروگاه بوشهر به روسیه ارسال سوخت به ایران در سال گذشته عملیاتی شد.

کرینکو با اشاره به ارسال سوخت برای نیروگاه اتمی بوشهر یک سال پیش از راه اندازی آن گفت: ما می توانستیم ارسال سوخت را به همین روزها موکول کنیم در حالی که یک سال پیش با اقدام به فرستادن سوخت به ایران کردیم و سوخت یک سال در ایران به صورت پلمپ شده باقی ماند.

وی اعلام کرد با این اقدام به نظر می رسد که نیازی به وعده خاصی برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر نباشد زیرا ما با حرکات خود رویکرد خود را نشان دادیم.

رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه در پاسخ به سئوال دیگری درباره احتمال تشدید محدودیت های بین المللی علیه ایران و تامین سوخت نیروگاه بوشهر تا 10 سال دیگر گفت: ما برای تامین سوخت هیچ مشکلی نداریم این مسئله نه تنها برای ایران و نیروگاه بوشهر بلکه برای تمامی نیروگاههایی که روسیه در ساخت آن مشارکت داشته است صدق می کند.

گفتنی است در این نشست مسئول امنیت نیروگاههای هسته ای دو کشور نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص امنیت نیروگاه بوشهر پرداختند.

به گزارش مهر، در حاشیه این نشست مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه و بعد از آغاز انتقال سوخت به داخل رآکتور نیروگاه هسته ای بوشهر مقامات دو کشور سه سند همکاری در راستای راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر امضا کردند.



با حضور روسای نظام ایمنی هسته ای جمهوری اسلامی ایران و روسیه گواهی کارفرما و پیمانکار نیروگاه اتمی بوشهر جهت اعلام نیروگاه هسته ای بوشهر به عنوان یک نیروگاه راه اندازی شده به امضا رسید.

همچنین مقامات دو کشور با صدور توافقنامه ای مقرر کردند شرکت مشترکی جهت همکاری در زمینه نیروگاههای هسته ای بوشهر از جمله بهره برداری مطمئن از این نیروگاه تاسیس شود.

بر اساس یادداشت تفاهم سوم ، طرفین در راستای انجام برخی اقدامات که تا زمان راه اندازی کامل نیروگاه اتمی بوشهر لازم است ، توافق کردند.

علی اکبر صالحی درحاشیه بازدید از نیروگاه بوشهر جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا طبق برنامه ضروری برای همه راکتورهای اتمی ، ساخت رآکتور دیگری در کنار رآکتور بوشهر در دستور کار نیست، گفت: برای این منظور برنامه هایی داریم ، ولی سخن گفتن از تاسیس یک رآکتور دیگر در کنار رآکتور کنونی راه اندازی شده کمی زودهنگام است .

وی وعده داد که اطلاعات مربوط به احداث رآکتور جدید به موقع اعلام خواهد شد.

صالحی همچنین در گفتگوی مستقیم با شبکه یک سیما از احتمال اتصال برق تولیدی رآکتور تهران در آبان یا آذرماه سال جاری به شبکه سراسری برق کشور خبر داد و همچنین توافق دو کشور ایران و روسیه برای اتمی بودن نیروگاه بوشهر را برای ممنوعیت هرگونه اقدام نظامی علیه آن اعلام کرد.