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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۳۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

273 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان راه اندازی می شود

273 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان راه اندازی می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: به منظور گسترش و تعمیق فرهنگ قرآنی در بین دانش آموزان از ابتدای مهرماه 273 دارالقرآن در شیفت مخالف مدارس راه اندازی می شود.

علی ماکنعلی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: راه اندازی این دارالقرآنها براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش با توجه به منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت آموزش عمومی قرآن را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرده است، می باشد.

ماکنعلی همچنین در سخنانی از راه اندازی 227 مجتمع آموزشی در این استان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد این مجتمع ها در راستای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم می باشد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مناسبی در اختیار مجتمعها قرار خواهد گرفت، افزود: اجرای این طرح نظارت بر مدارس را کیفی تر و گسترده تر خواهد کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین به تحصیل پنج هزار و 500 دانش آموز در مناطق فقیرنشین و حاشیه ای خرم آباد اشاره کرد و گفت: این دانش آموزان در سطح 26 مدرسه حاشیه ای و فقیرنشین شهر خرم آباد زندگی می کنند.

ماکنعلی ادامه داد: در همین ارتباط و به منظور ارائه خدمات حمایتی، آموزش و پرورش استان با همکاری استانداری، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) لرستان در حال شناسایی این دانش آموزان بی بضاعت هستند.

وی همچنین در خصوص رشد آموزشی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و سوم متوسطه، اظهار داشت: امسال رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع سوم متوسطه به ترتیب 9 دهم درصد، 2.4 درصد و پنج دهم درصد رشد آموزشی داشته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان رشد آموزشی پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی را در سال جاری را 12.5 ، 3.4 و 1.45درصد برشمرد و افزود: این موفقیت ها در سایه برنامه محوری، تکلیف مداری و تلاش مضاعف معلمین ارزشمند استان بوده است.

ماکنعلی همچنین با اشاره دستورالعمل صادره مبنی بر عدم دریافت وجه نقد ثبت نام از دانش آموزان استان، گفت: در این راستا از ابتدای زمان ثبت نام دانش آموزان تا کنون 700 مدرسه در استان مورد بازرسی قرار گرفته است.

کد مطلب 1137635

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