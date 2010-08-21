273 دارالقرآن در سطح مدارس لرستان راه اندازی می شود

علی ماکنعلی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: راه اندازی این دارالقرآنها براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش با توجه به منشور توسعه فرهنگ قرآنی و با توجه به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت آموزش عمومی قرآن را به وزارت آموزش و پرورش واگذار کرده است، می باشد.

ماکنعلی همچنین در سخنانی از راه اندازی 227 مجتمع آموزشی در این استان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد این مجتمع ها در راستای توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم می باشد.

وی با بیان اینکه در قالب این طرح امکانات آموزشی و آزمایشگاهی مناسبی در اختیار مجتمعها قرار خواهد گرفت، افزود: اجرای این طرح نظارت بر مدارس را کیفی تر و گسترده تر خواهد کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان همچنین به تحصیل پنج هزار و 500 دانش آموز در مناطق فقیرنشین و حاشیه ای خرم آباد اشاره کرد و گفت: این دانش آموزان در سطح 26 مدرسه حاشیه ای و فقیرنشین شهر خرم آباد زندگی می کنند.

ماکنعلی ادامه داد: در همین ارتباط و به منظور ارائه خدمات حمایتی، آموزش و پرورش استان با همکاری استانداری، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره) لرستان در حال شناسایی این دانش آموزان بی بضاعت هستند .

وی همچنین در خصوص رشد آموزشی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و سوم متوسطه، اظهار داشت: امسال رشته های ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع سوم متوسطه به ترتیب 9 دهم درصد، 2.4 درصد و پنج دهم درصد رشد آموزشی داشته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان رشد آموزشی پایه های اول، دوم و سوم راهنمایی را در سال جاری را 12.5 ، 3.4 و 1.45درصد برشمرد و افزود: این موفقیت ها در سایه برنامه محوری، تکلیف مداری و تلاش مضاعف معلمین ارزشمند استان بوده است.

ماکنعلی همچنین با اشاره دستورالعمل صادره مبنی بر عدم دریافت وجه نقد ثبت نام از دانش آموزان استان، گفت: در این راستا از ابتدای زمان ثبت نام دانش آموزان تا کنون 700 مدرسه در استان مورد بازرسی قرار گرفته است.