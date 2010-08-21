به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار با اعلام این خبر افزود: پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی در 145 کد رشته، 2 هزار و 80 کد رشته محل، 466 مرکز آموزش علمی کاربردی در 30 استان کشور صورت می پذیرد.

وی اضافه کرد: پذیرش این دوره در چهار گروه صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی، فرهنگ و هنر انجام می شود.

افشار اظهار داشت: متقاضیان باید در زمان مقرر که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می شود با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور، دفترچه های ثبت نام را دریافت کرده و به صورت اینترنتی از طریق پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: پذیرش در دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی بر اساس معدل کل دیپلم و با توجه به اولویت های بومی و غیر بومی، سهمیه شاغل، آزاد و ایثارگر انجام می شود داوطلبان مرد باید دارای کارت پایان خدمت باشند.