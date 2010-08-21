183 یتیم در خراسان جنوبی فاقد حامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید رضا حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تاکنون تعداد هفت هزار و 250 حامی در داخل و خارج از استان حمایت تعداد سه هزار و 400 یتیم زیر 18 سال استان را برعهده گرفته اند.

وی با بیان اینکه تعداد 183 یتیم در سطح استان خراسان جنوبی فاقد حامی هستند، اظهار داشت: امیدواریم در ماه مبارک رمضان این تعداد نیز دارای حامی شوند.

حسینی درخصوص برنامه ‌های طرح اکرام ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) در ماه مبارک رمضان گفت: در ایام ماه مبارک رمضان امسال، تعداد 20 پایگاه ثابت جذب حامیان ایتام در سطح استان خراسان جنوبی دایر بوده و در شبهای احیاء نیز در محل مسجد امام حسین (ع) بیرجند و مساجد جامع سایر شهرستان‌ها نیز پایگاه‌های جذب حامی فعال خواهند بود.

وی از اجرای طرح محسنین برای اولین بار در استان طی سال جاری خبر داد و افزود: این طرح ویژه خانواده های غیر یتیم نیازمند است و در مرحله اول آن 120خانوار برای جذب حامی شناسایی شده اند.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی تاکید کرد: این استان همانند سال‌های گذشته در جشن رمضان تهران، پایگاه حامی یابی طرح اکرام ایتام ایجاد کرده و به مدت 30 روز به منظور جذب حامی برای یتیمان این استان در محل نمایشگاه بین المللی تهران حضور دارد.

وی همچنین با اشاره به اطعام نیازمندان در این ماه مبارک خاطرنشان کرد: تمامی مددجویان و نیازمندان تحت حمایت شهری و روستایی استان به سه روش تحویل غذای گرم درب منزل، سفره اندازی و سبد غدایی برای مددجویان روستاهای دورافتاده در طول این ماه مبارک اطعام می شوند.

به گفته وی در طول ماه مبارک رمضان امسال، بیش از150هزار نفر مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با همیاری و مساعدت خیرین اطعام می شوند.

وی اظهار داشت: سال گذشته نیز تعداد 137 هزار نفر از مدجویان و نیازمندان تحت حمایت این نهاد با هزینه‌ای بالغ بر دو میلیارد و510 میلیون ریال اطعام و افطاری شدند.