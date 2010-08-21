به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی پیمبری در مورد آخرین وضعیت تیمش پیش از دیدار با سپاهان اصفهان گفت: مسابقات لیگ به دلیل فاصله زمانی کم، فشردگی زیادی دارند و تیم ما نیز مانند سایر تیم‌ها نتواسته برنامه تمرینی مناسب اعم از ریکاوری و مرور تاکتیک داشته باشد.

وی افزود: هر چند این مشکل برای همه تیم ها یکسان است اما همین مسئله فراگیر، باعث خستگی و فرسودگی مقطعی تیم‌ها شده که در نهایت کاهش کیفیت رقابت‌های لیگ دهم را رقم می‌زند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان در مورد جدال حساس این تیم مقابل سپاهان در هفته ششم رقابت‌‎های لیگ اظهار داشت: سپاهان را می‌توان به نوعی تیم ملی قلمداد کرد، این تیم بازیکنان باهوش و با انگیزه ای دارد و با شکستی که در دیدار گذشته برابر ذوب آهن متحمل شد، با انگیزه مضاعفی وارد میدان می شود.

وی تصریح کرد: البته بازیکنان تیم پاس همدان هم با عملکرد خوبی که در بازی‌های گذشته به نمایش گذاشته‌اند، درصدد برتری مقابل سپاهان و تداوم نوار پیروزی‌های خود هستند.

پیمبری با بیان اینکه درصورتیکه بازیکنان تیم پاس دچار اشتباهات فردی نشوند، می‌توانیم با دست پر اصفهان را ترک کنیم، در پایان گفت: بازیکنان پاس در حالی به مصاف تیم قدرتمند سپاهان اصفهان می‌روند که به دلیل کمبود وقت و فشردگی بازی‌ها، تنها یک جلسه تمرین مفید انجام داده اند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و پاس همدان در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکشنبه شب در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.