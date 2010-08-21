زنان عدم ازدواج مجدد را در شروط عقد خود بگنجانند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیلا جلودارزاده در نشست خبری امروز شنبه ائتلاف اسلامی زنان که در محل جامعه زینب تشکیل شد ادامه داد: اساس خلقت خانواده است و چشم انداز 20 ساله کشور نیز بر استحکام بنیان خانواده تاکید دارد ولی لایحه حمایت از خانواده از روز اول هم ضربه جدی به بنیان خانواده می زد.

وی با اشاره به اینکه به مسئله ازدواج موقت در این لایحه به شکل باز توجه شده اظهار داشت: مهمترین مسئله ماده 23 و ازدواج مجدد است که با حذف رعایت عدالت از لایحه قبلی نیز عقب تر رفته و حق طلاق که در آن لایحه برای همسر پیش بینی شده بود حذف شد.

این نماینده اسبق مجلس اظهار داشت: در استانهایی مرزی مردان ازدواج مجدد کرده و همسر و فرزندان خود را رها می کنند به طوری که بسیاری از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را در این شهرها چنین خانواده هایی تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر اینکه تصویب قانون حمایت از خانواده مهر تائید به رفتارهای غیراخلاقی و غیرمتعهدانه و تسریع این روند است گفت: خواستار حذف این ماده هستیم چرا که نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث لطمات جبران ناپذیری می شود.