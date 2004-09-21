واشنگتن بهشت جاسوسان است/اسرائيل دومين تهديد كننده امنيت ملي آمريكاست

به گزارش خبرگزاري مهر؛ كريستين ساينس مونيتوردر شماره اخير خود در گزارشي به بررسي موضوع اساسي مطرح شده در هفته هاي گذشته در آمريكا پرداخته كه طي آن خبر هاي گوناگوني از دستگيري وافشاي ماجراهاي جاسوسي مقامات آمريكايي براي ديگر كشورها پرده برداشته است. اين روزنامه در اين باره نوشت واشنگتن دي سي شهري است كه در شرق ايالت متحده قرار دارد و پايتخت اين كشور است . اين شهر بدليل موقعيت ويژه سياسي يعني پايتخت بودن و حضور ديپلماتهاي برجسته و بانفوذ آمريكا و قرار گرفتن كاپيتال هيل(كنگره آمريكا) و مقر دولت فدرال در آن براي فعاليتهاي سياسي ايده آل است و بهمين منظور نظر بسياري از كشورها را براي جاسوسي و انجام اينگونه فعاليتها بخود جلب كرده است.

بهمين سبب كريستين ساينس مونيتور در تحليل خود با عنوان واشنگتن براي جاسوسان محل ايده آل وجذابي است به بررسي فعاليتهاي جاسوسي در اين شهر پرداخته و مي نويسد در هفته گذشته يك مقام بسيار بانفوذ وزارت خارجه آمريكا بخاطر جاسوسي براي تايوان دستگير شد كه متهم به انتقال اطلاعات و اسناد محرمانه دولتي به سازمان اطلاعاتي تايوان است. در اوائل اين ماه نيز فاش گرديد كه اف بي آي در حال رسيدگي به پرونده يك مقام پنتاگون است كه احتمالاً اسناد و اطلاعات طبقه بندي شده را به اسرائيل مي داده است.

اين روزنامه در ادامه مي گويد كه اين موارد به خاطر اينكه دو نفر از كسانيكه پست بسيار حساسي داشتند و ممكن است به كشورشان خيانت كرده باشند به اندازه كافي هشدار دهنده هستند امابسياري ازمتخصصين براين عقيده هستند كه اين جاسوسيها همزمان يك حقيقت كمتر شناخته شده اي را نيز روشن ساختند و آن اين است كه جاسوسي عليه آمريكا بعد از دوره جنگ سرد به جاي اينكه رو به كاهش رود، در حال فزوني است و اين بدان سبب است كه آمريكا به تنها ابر قدرت نظامي و قدرت اقتصادي در دنيا تبديل شده ودوستان آمريكا و احتمالاً دشمنان اين كشور مي خواهند به اطلاعاتي بيشتر از آن اندازه اي دست يابند كه آمريكا مي خواهد در اختيار آنها قرار دهد.

يك مقام پليس آمريكا مي گويد كه آمريكا بيش از هرزمان ديگري از سوي سازمانهاي اطلاعات خارجي تهديد مي شود و اين نه تنها در خصوص مسائل سنتي مانند توانائيهاي نظامي ، برنامه ريزي سياست خارجي است بلكه اقبال عظيمي نيز در مورد جاسوسي در حوزه ثبت اختراعات در ثبت اختراع ماشين آلات و همچنين در بخشهاي تحقيقاتي مي باشد.

يك مقام نزديك به اف بي آي مي گويد كه اين نهاد بطور منظم اقدام به تهيه ليست جديد از كشورهائي مي كند كه با عمليات جاسوسي، امنيت ملي آمريكا را تهديد مي كنند و پنج كشوري كه بيش از همه امنيت ملي آمريكا را تهديد مي كنند بترتيب چين، اسرائيل، روسيه، فرانسه و كره شمالي هستند . اين منبع در ادامه از كشورهاي ديگري شامل كوبا ، پاكستان و هند نام مي برد.

بر اساس آخرين اطلاعات طبقه بندي نشده " گزارشي كه در سال 2000 بوسيله اداره ضد اطلات ملي تهيه و به كنگره ارائه گرديد" فعالترين كشورها را كه عليه آمريكا اقدام ميكنند ليست كرده كه چين، ژاپن، اسرائيل، فرانسه، كره، تايوان و هند مي باشد و متخصصين بر اين عقيده هستند كه القاعده نيز دست به اقدامات جاسوسي عليه ايران مي زند.

اين تحليل در ادامه ضمن ياد آوري اين مسئله كه آمريكا نيز به جاسوسي در كشورهاي دوست اقدام مي كند مي نويسد كه مقامات دولتي و متخصصين معتقدند كه سازمانهاي اطلاعاتي خارجي چهار حوزه را براي جاسوسي در آمريكا در اولويت قرار مي دهند كه عبارتند از:

توانائيهاي نظامي ايالات متحده، استراتژي سياست خارجي، تخصص تكنولوژيكي و طرحهاي بازرگاني .

مقامات انتظامي آمريكا مي گويند كه دو مورد اول معمولي ترين موضوعات جاسوسي هستند اما سازمانهاي اطلاعاتي تنها افرادي را كه در پنتاگون كار مي كنند مورد هدف قرار نمي دهند. آنها سعي مي كنند به پيمانكارهائي كه در آنجا مشغول ساخت هواپيما يا كشتي هستند يا پيمانكارهاي جزئي كه به ساخت قطعات كوچكي كه به ساخت قطعات كشتيهاي بزرگ، هواپيماها و تانكها مشغول هستند هدف قرار دهند.

يك مامور اف بي آي مي گويد كه اين سازمان عملياتهاي تحريك كننده اي را در اين نواحي انجام مي دهد اما بسياري از آنها هرگز آشكار نشده است، آنها فقط قابل تعقيب هستند. افرادي كه در اينگونه امور دخالت دارند بخاطر مصونيت ديپلماتيك خارج از حوزه قضائي قرار دارند.

اين مقام مسؤل در ادامه مي گويد كه در چنين مواردي از آنها درخواست مي شود كه آمريكا را ترك كنند و از ورود مجدد آنها با آمريكا جلوگيري مي شود.

به گزارش اين مقام امنيتي وقتي مورد مربوط به جاسوسي از فعاليتهاي نظامي طبقه بندي شده و سطح بالا يا جاسوسي صنعتي است دولت و بخش خصوصي تصميم مي گيرند كه اين مسئله را تحت پيگرد قرار ندهند.

وي ميگويد:"آنها ترجيح مي دهند با فاش نكردن اين مسئله اوضاع بدتر نشودوافشاء شدن اسرار بازرگاني اقامه دعوي بهمراه دارد".

اف بي آي مي گويد كه واحدهاي ضد اطلاعات زيادي دارد اما تعداد ماموراني كه در آنجا وجود دارند و تعداد مواردي كه در حال بررسي است طبقه بندي شده است و تيم ضد اطلاعات اف بي آي بطور روزانه كاركنان سفارتخانه هاي خارجي را تحت نظر دارد.