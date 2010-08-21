به گزارش مهر از توتال فیلم برتن این فیلم را بر اساس فیلمنامه ای نوشته اسکات الکساندر و لری کارازفسکی می‌سازد.

الکساندر و کارازفسکی پیش از این در سال 1994 فیلمنامه فیلم " ادوود" را برای تیم برتن نگاشته بودند.فیلمی که برتن آن را با نقش آفرینی جانی دپ ساخت.



همچنین برتن قرار است تهیه کنندگی نخستین تجربه کارگردانی این دو فیلمنامه نویس را با عنوان " چشم های بزرگ" بر عهده گیرد. پروژه ای که تا پایان امسال جلوی دوربین می رود.تیم برتن در حال حاضر چندین پروژه سینمایی را در دست انجام دارد. از جمله اقتباسی از کتاب " سایه های تاریکی" که مرحله پیش تولید را می‌گذراند.



تیم برتن که از موفق‌ترین سینما گران عصر حاضر به شمار می رود در کارنامه خود ساخت فیلم هایی چون " مریخ حمله می کند" ،‌" ادوارد دست قیچی" ،‌" ماهی بزرگ" و " سوئینی تاد" و اخیرا "آلیس در سرزمین عجایب" را دارد.

