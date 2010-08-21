مفاخر گرگان شناسایی و معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حبیب الله قلیش لی عصر شنبه در نشست برنامه ریزی آئین جشن روز گرگان افزود: پیوند گرگان با ایران مهم است و باید گرگان سرفراز را بشناسانیم.

وی اظهار داشت: در کنار شناخت ایران بزرگ باید برای نشان دادن افتخارات گرگان تلاش کنیم و نباید به دیده تعصب آلود به این مسئله نگاه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: گرگان همانند دیگر مناطق ایران اسلامی پر از اقوام و قومیتهای مختلف است که مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کنند.

حسین مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان نیز گفت: برای تبلیغ فرهنگ گرگانی، ایجاد بانک اطلاعاتی از سرمایه های اجتماعی گرگان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: برای پیگیری مطالبات و خواسته های مردم باید یک دبیرخانه تشکیل شود و در این زمینه اطلاع رسانی مناسب نیز صورت گیرد.

وی بر لزوم تشکیل ستادی با نام ستاد برگزاری روز گرگان و راه اندازی وبلاگ و سامانه ای در این زمینه تاکید کرد.

پزشکپور عضو ستاد روز گرگان نیز گفت: با توجه به اینکه جشن روز گرگان برای اولین بار در منطقه برگزار می شود باید برنامه ریزی منسجمی در این زمینه صورت گیرد.

وی افزود: خوانش اشعاری درباره گرگان، ارائه تاریخچه گرگان، تهیه بروشورهایی درباره شهر گرگان از جمله پیشنهاداتی است که موجب می شود تا توجه مردم جلب شود.

قاسم حاج محمدی عضور شورای شهر گرگان نیز گفت: روز 20 شهریور 1314 مصادف با تغییر نام استرآباد به گرگان به عنوان روز گرگان تعیین شد.