خبرنگاران را به جلسه استانداری آذربایجان شرقی راه ندادند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرغم اینکه روز پنجشنبه گذشته دعوتنامه رسمی با امضای رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری آذربایجان شرقی مبنی بر پوشش خبری دیدار سرکنسول ایران در نخجوان با استاندار آذربایجان شرقی به دفاتر خبرگزاری ها و واحد مرکزی خبر ارسال شده بود، ظهر شنبه و دقایقی قبل از برگزاری این دیدار از خبرنگاران خواسته شد محل نشست را ترک کنند.

برای پوشش این دیدار، خبرنگاران مهر،‌ ایرنا،‌ فارس و واحد مرکزی خبر حضور داشتند که مجبور به ترک محل برگزاری دیدار شدند.

سرکنسول جدید ایران در نخجوان که دو هفته قبل عهده دار این مسئولیت شده است،‌ اخیراً با رئیس مجلس عالی نخجوان دیدار و روانامه خود را تقدیم او کرده بود.

رئیس مجلس عالی نخجوان در این دیدار از متکی برای سفر به نخجوان دعوت و آمادگی خود را برای سفر به تبریز در فرصت مناسب اعلام کرده بود.

گفته شده است یکی از محورهای عمده دیدار بیگی با محمدتقی محمد علی،‌ سفر رئیس مجلس عالی نخجوان به تبریز بوده است.

هنوز خبری رسمی از مذاکرات این دو مقام مسئول منتشر نشده است.