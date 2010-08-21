به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، سید پیروز موسوی در جمع شماری از خبرنگاران در عسلویه با اشاره به بخشنامه وزیر نفت برای اجرایی شدن مصوبه هیئت دولت مبنی بر جذب 50 درصد نیروهای بومی توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: تمامی شرکتها موظف به جذب نیرو از طریق واحد اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس هستند .

وی با بیان اینکه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تمام تلاش خود را برای تحقق کامل این مصوبه مهم هیئت دولت متمرکز کرده است، یادآور شد: از سال گذشته تا چهار ماه نخست امسال، هشت هزار و 810 نفر نیروی کار به شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی فعال مستقر در منطقه ویژه پارس معرفی شدند که از این تعداد سه هزار و 255 نفر که شرایط لازم منطبق با نیازهای کاری منطقه را داشته اند، در شرکتهای متقاضی نیروی کار، جذب شده اند .

موسوی همچنین با اشاره به اهمیت نقش طرح توسعه مخزن مشترک پارس جنوبی در اقتصاد منطقه و کشور، تصریح کرد: در اهمیت اجرای پرشتاب باقیمانده فازهای پارس جنوبی همین بس که اگر تمام فازهای پارس جنوبی تا امروز به بهره برداری رسیده بود، به میزان 8.1 برابر بیشتر از ارزش صادرات نفت خام (خام فروشی) ارزش افزوده و درآمد نصیب کشور می شد.