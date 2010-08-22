مجید نامجو در گفتگو با مهر گفت: یک نیروگاه برای جدا شدن از سیستم دولتی و واگذاری به بخش خصوصی باید فرآیندهایی را در راستای عرضه سهام خود در بورس به صورت مزایده یا به صورت واگذاری سهام و مناقصه تجربه کند تا بتواند در یک رقابت سالم، بهترین خریدار را داشته باشد.

وزیر نیرو افزود: برای واگذاری اولین نیروگاه دولتی به بخش خصوصی نیز تمامی این فرآیندها طی شده تا بتوان برای واگذاری به بخش خصوصی قیمت مناسبی را تعیین کرد. برای تعیین قیمت منطقی و شفاف حساب‌های مالی بینالود علاوه بر کار کارشناسی متخصصان و ارزیابی‌های دقیقی ، حسابرسی دقیق انجام شده است.

وی تصریح کرد: همچنین تدابیری اتخاذ شده است تا قراردادهای آتی این نیروگاه، همزمان با عرضه در بورس، فرابورس یا به صورت مزایده، از قبل طراحی، آماده و ضمیمه اسناد باشد تا خریدار نیروگاه از جهت تضمین خرید یا وضعیت اموال و دارایی که با خرید نیروگاه به دست می آورد مطمئن باشد و وضعیت مناسب و مطلوبی را تجربه کند.

به گفته نامجو، تا زمانی که بخش خصوصی، این اطمینان را کسب نکند حاضر نمی شود در یک معامله حضور یابد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه عرضه اولین نیروگاه وزارت نیرو در فرابورس به سرانجام رسید و تدابیر وزارت نیرو به شکلی نتیجه داد که در نهایت منجر به فروش نیروگاه با قیمت مناسب و منطقی شود. در حال حاضر مالک خصوصی بینالود در قالب قراردادی که با بخش برق و شرکت توانیر دارد، کاملا می داند که برق با چه قیمت و در چه بازه زمانی از وی خریداری می‌شود و در نهایت، به چه شکلی منافع دو طرف تضمین خواهد شد.

این عضو کابینه دهم با اشاره به واقعی شدن قیمت برق در قالب اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، خاطرنشان کرد: هیچ نگرانی برای خریدار این سرمایه و سرمایه گذاری انجام شده وجود ندارد و مالک بینالود باید مطمئن باشد که در آینده می تواند از محل درآمدهای این دارایی به اصل سرمایه دست یابد.

نامجو بر ارتقای بهره‌وری این نیروگاه به عنوان هدف اصلی خریدار تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی می‌تواند با مکانیزم‌هایی که از عهده بخش دولتی بر نمی آید، علاوه بر افزایش بهره وری و ظرفیت نیروگاه ظرفیت‌های جدیدی نیز ایجاد کند.

وی ادامه داد: خریدار این نیروگاه می تواند هزینه های جاری را با نگهداری و تعمیر به موقع، کاهش دهد. در هنگام فروش نیروگاه تمام این توصیه ها به خریدار می شود تا بتواند با کمترین هزینه این نیروگاه را به عنوان یک سرمایه حفظ و از منافع آن بهره مند شود.