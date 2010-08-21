اگر شهرک سازی ادامه یابد مذاکرات مستقیم را ترک می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، مقامهای تشکیلات خودگردان انجام مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی را به ادامه توقف شهرک سازی صهیونیستها در مناطق اشغالی فلسطین مشروط کردند.

به فاصله چند ساعت پس از اعلام پذیرش انجام این مذاکرات از سوی دفتر ابومازن، شرکت کنندگان در نشست کمیته اجرایی این تشکیلات اعلام کردند که در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز در مناطق فلسطینی، این مذاکرات را ترک خواهند کرد.



طبق این گزارش "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی در این نشست تاکید کرده است: اگر اسرائیل پس از پایان موعد تعیین شده برای توقف شهرک سازی در 26 سپتامبر، به این کار مبادرت کند، ما قادر به ادامه مذاکره نخواهیم بود.

این در حالی است که منابع اسرائیلی می گویند توقف شهرک سازی در دستور کار این رژیم نبوده و بعنوان شرط گفتگوهای مستقیم مطرح نیست.

در همین حال یک منبع فلسطینی به روزنامه الحیات چاپ لندن گفت: ابومازن تضمین واشنگتن در مورد نحوه انجام و به پایان رساندن این مذاکرات را پذیرفته است. بر این اساس توافق وی در زمینه تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 است.

به گفته وی خواسته تشکیلات خودگردان اعمال فشار آمریکا به رژیم صهیونیستی برای ادامه توقف ساخت و سازها در مناطق فلسطینی است. گفتنی است سازمان آزادی بخش فلسطین (ساف) سرانجام روز گذشته طی نشستی فوق العاده تحت فشارهای آمریکا موافقت خود را با از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش با رژیم صهیونیستی اعلام کرد.