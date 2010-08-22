"جشن رمضان" به دنبال نشاط عمومی است

مریم جلالی، مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره "جشن رمضان" به عنوان برنامه زنده شبانگاهی که هر سال ماه رمضان از شبکه تهران پخش می‌شود به خبرنگار مهر گفت: این برنامه سابقه طولانی دارد و نزدیک به 13 سال است که از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. امسال سعی کرده‌ایم بر اساس متغیرهایی که داریم مثل تابستان و ... تفاوت‌های ویژه‌ای در برنامه "جشن رمضان" داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: همچنین نمایشگاه بین‌المللی را به عنوان لوکیشن اصلی انتخاب کردیم تا هم استودیوگریزی داشته باشیم و هم اینکه مردم بیشتر دیده شوند. علاوه بر آن شعار امسال "همت مضاعف کار مضاعف" است و بر آن اساس رویکرد تازه‌ای برای "جشن رمضان" تعریف کردیم. در این برنامه تلاش کردیم با همیاری کمیته امداد بیشتر به مقوله همت مضاعف بپردازیم.

مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران خاطرنشان ساخت:در برنامه امسال تلاش داشتیم سرمان را بالا نگه داریم و ایجاد اشتیاق عمومی در میان مردمی افزایش دهیم. در واقع از افرادی دعوت کردیم که حالا خودشان به دیگران کمک می‌کنند و باعث افتخار هستند.

جلالی در ادامه خاطرنشان ساخت: رویکرد ما در برنامه "جشن رمضان" ایجاد هیجان و نشاط عمومی در میان مخاطبان است. در این برنامه به مقوله خانواده تاکید کردیم، حتی برای دعوت از خانواده ها فراخوان دادیم. یکی دیگر از مواردی که ما در "جشن رمضان" به آن توجه کردیم ترویج ازدواج است.

مدیر گروه اجتماعی شبکه تهران با اشاره به بخش دکور گفت: بخش دکور برنامه متنوع است و نورپردازی جذابی دارد، حتی به لحاظ تصویربرداری سعی کرده ایم از تکنیک هایی بهره ببریم تا بتوانیم نمای کل لوکیشن را نشان دهیم. یکی از اهداف ما دیده شدن مردم است. قصد داریم مردم از برنامه لذت ببرنند.

مدیر گروه اجتماعی درباره اینکه آیتم مهمان و دعوت از افرادی همچون رضا رویگری که در چنین برنامه‌هایی زیاد ظاهر شده‌اند، توضیح داد: ممکن است در نگاه اول تکراری باشد، اما ما سعی کردیم از کسانی دعوت کنیم که برای شبکه تهران کار می کنند، حتی در انتخاب سئوالات توجه کرده ایم به نوعی آنها را با ماه رمضان دخالت دهیم و درباره ارتباط شان با مردم و از حال و هوای آنها در ماه رمضان سئوال بپرسیم.

جلالی درباره مباحث مذهبی توسط کارشناسان توضیح داد: مباحثی که کارشناسان مذهبی درباره آن صحبت می‌کنند بیشتر درباره مسائل زندگی امروز است.تلاش کرده‌ایم این آیتم برای مخاطبان هم جذابیت داشته و حرف نویی را به مخاطبان منتقل کند نه اینکه حرف‌های تکراری بشنوند.

وی در پایان افزود: ما در طول ماه رمضان بر آیه "اهدنا صراط المستقیم" تاکید داریم و متناسب با آن موضوعات متنوعی هم مطرح می کنیم. البته پیشنهاد این طرح را تهیه کننده داده است. شبکه تهران شبکه‌ای برای مردم تهران و استان تهران است و تلاش می کنیم برنامه‌های تنوع لازم را برای مخاطبان داشته باشد.