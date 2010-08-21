ایران مرکز تمدن جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، پرفسور رین شونهاون بعدازظهر شنبه در حاشیه بازدید از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: برخلاف تبلیغات منفی و سوء که علیه جمهوری اسلامی در کشورهای غربی از جمله هلند صورت گرفته است، از نزدیک واقعیت ایران را به گونهای دیگر مشاهده کردم.
وی ادامه داد: ایران کشوری اسلامی و دموکراتیک است و این برای ما بسیار جالب است، متاسفانه رسانههای غربی در مورد ایران به صورت منفی و یک طرفه قضاوت میکنند و معلوم نیست پشت این هجمه رسانهای چه چیزی نهفته است که انسان را این گونه در مورد کشورها از جمله ایران گیج میکنند.
رین شونهاون یادآور شد: حجم تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران در هلند به اندازهای بود که وقتی قصد مسافرت به سمت ایران را داشتم عدهای از دوستان و اقوام این سفر را خطرناک دانستند و سعی کردند ما را از این سفر منصرف کنند.
دیدگاهم نسبت به قم تغییر کرد
وی با بیان اینکه تمدن ایران، باستانی و دارای فرهنگ طولانی و غنی است، اظهار داشت: آنچه امروز در ایران شاهد هستیم خلاف آن را در رسانههای غربی شنیدهام و من به این نتیجه رسیدم که ایران کشوری امن و مطمئن است و هرگز برای توریستها و کسانی که سفرهای علمی دارند خطرناک نیست.
محقق و پژوهشگر هلندی یادآور شد: در زمان حضور در ایران تصمیم گرفتم به شهر قم سفر و از مراکز علمی این شهر بازدید کنم و با حضور در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مطالعه برخی آثار ارزشمند پژوهشگران این مرکز علمی دیدگاهم نسبت به قم تغییر پیدا کرد.
وی تصریح کرد: علاقهمند هستم برای تحقیق و پژوهش در مورد اسلام و حقیقت این دین بیشتر در شهر قم بمانم.
دولتها مانع نزدیک شدن ملتها هستند
رین شونهاون با طرح این سئوال که ما چگونه میتوانیم ملتها را گردهم آوریم؟ گفت: خیلی از افراد بر این باورند ملتها خوب ولی دولتها نااهل هستند. ملتها باید با هم متحد و به هم نزدیک شوند ولی گاهی دولتها مانع نزدیک شدن ملتها به هم میشوند.
وی اظهار داشت: هر چند نمیتوانیم در سیاست دولتها آن گونه که باید تاثیرگذار باشیم ولی باید تلاشهای خود را در این زمینه گستردهتر کنیم.
انتقاد از ترویج اسلام هراسی در غرب
رین شونهاون همچنین در گفتگویی با مدیر اداره همکاریهای علمی و بینالملل با اشاره به ترویج اسلام هراسی در غرب گفت: متاسفانه این اقدام از طرف کسانی که هیچ آشنایی با دین اسلام ندارند و معمولا از سواد و مطالعات علمی کمی برخوردار هستند مطرح میشود.
وی با بیان اینکه تبلیغات منفی علیه اسلام در غرب را گسترده توصیف کرد و گفت: متاسفانه در هلند نیز اسلام هراسی وجود دارد و آقای خیرت ویلدرز تهیه کننده فیلم موهن فتنه از نمونه این افراد است.
رین شونهاون ادامه داد: امثال آقای ویلدرز، اسلام هراسی را در بین مردم ترویج و مردم را علیه دین اسلام تحریک و تشویق میکند، کسانی که اهل مطالعه هستند در مورد اسلام خوب فکر نمایند و هرگز کورکورانه تصمیم نمیگیرند.
ارتباطات علمی باعث رفع سوء تفاهمها میشود
مدیر اداره همکاریهای علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز در این بازدید گفت: تعامل و ارتباطات علمی باعث رفع سوء برداشتها و تفاهمها خواهد شد و باید این ارتباطات در عرصه بینالملل توسعه پیدا کند.
حبیب قهرمانی خاطرنشان کرد: اگر اندیشمندان و محققان دنیا به صورت منصفانه به تحقیقات علمی در مورد دین اسلام بپردازند، حقیقت این دین برای آنها روشن خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اسلام دین دوستی و محبت است ابراز امیدواری کرد که محققان و اندیشمندان با مطالعه بیشتر و عمیقتر، حقیقت اسلام ناب را با روح و جان خود احساس کنند.
قهرمانی همچنین ضمن معرفی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مورد شیوه ارتباط علمی با مراکز علمی هلند و استفاده از منابع علمی پژوهشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخت.
قم - خبرگزاری مهر: اندیشمند هلندی گفت: با حضور در ایران و برخوردهایی که با مردم و شخصیتهای ایرانی داشتم به این نتیجه رسیدم که ایران مرکز و گهواره تمدن جهانی است.
