پروژه سامانه یکپارچه مالیاتی رسما کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، با انعقاد قرارداد پروژه سامانه یکپارچه مالیاتی و طی مراحل مقدماتی، این پروژه فاز اولیه خود را پشت سرگذاشت و عملیات اجرایی این پروژه با مشارکت پیمانکار خارجی آغاز شد.

علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مراسم گفت: طرح جامع مالیاتی سه هدف عمده افزایش میزان رضایت مندی مودیان مالیاتی و کارکنان سازمان، افزایش درآمدهایمالیاتی و کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی در حال حاضر فاز دوم خود را طی می کند، عنوان کرد: در این جریان پروژه های پایه ای و اولویت دار به مرحله اجرا در می آیند.

عسکری تصریح کرد: با اجرای طرح جامع مالیاتی، حجم فعالیت فعالان اقتصادی به صورت شفاف درآمده و تمامی اطلاعات ذی نفعان بیرون از نظام مالیاتی که فعالیتهای اقتصادی را رصد می کنند نیز در اختیار سازمان قرار می گیرد، همچنین مودیان مالیاتی براساس میزان ریسک طبقه بندی شده و اظهارنامه آنان مورد رسیدگی قرار می گیرد.