به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیازآذری عصر شنبه در جمع کارکنان شرکت کننده در مراسم افتتاحیه کارگاه آموزشی روان خوانی و مفاهیم قرآن کریم از تکمیل پرونده ایجاد هشت رشته جدید کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی ساری خبر داد.

وی افزود: با اقدامات انجام شده و تکمیل اعضای هیئت علمی تعداد رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساری در آینده نزدیک به ۳۰ رشته خواهد رسید.

نیازآذری در بخش دیگری از سخنانش از کتاب قرآن به عنوان کتاب رستگاری و هدایت یاد کرد و گفت: حضور در کارگاه آموزشی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان ماهی که در آن قرآن نازل شده است، فرصت ارزشمندی برای انس بیشتر با این کتاب نورانی و درک مفاهیم عمیق و انسان ساز آن است .

وی تاکید کرد: نباید فقط به روخوانی و تلاوت قرآن بسنده کرد بلکه می بایست به مفاهیم قرآن کریم و تفسیر آیات بیشتر توجه شود تا دلها بیشتر با قرآن مانوس شود.

نیازآذری به فضیلت ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت:‌ در ماه ضیافت الهی توجه به روزه جسمانی کافی نیست باید در همه زمینه ها روزه دار بود و به معنای واقعی با پرهیز از گناه و تقویت تقوا و تهذیب نفس به وظیفه خود عمل نمائیم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ساری با تشکر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند اساتید و کارکنان در پیشبرد اهداف دانشگاه آزاد اسلامی خطاب به کارکنان دانشگاه گفت: در کنار موفقیت ها و اقدامات صورت گرفته از همه همکاران انتظار می رود تا تکریم و احترام به ارباب رجوع بویژه دانشجویان را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند

وی با اشاره به بازدید مسئولان دانشگاه مرکزی از مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: همه مسئولینی که از این واحد دانشگاهی بازدید کرده از امکانات و تجهیزات ایجاد شده اظهار خوشحالی و خرسندی کرده اند.

نیاز آذری تصریح کرد: دانشجویان سرمایه های ارزشمند دانشگاه آزاد اسلامی هستند و شما همکاران باید تلاش کنید با حسن خلق و رفتار صحیح الگو و سرمشق دانشجویان باشید و خدمت به دانشجو را افتخار بزرگ بدانید چرا که این جوانان آینده سازان و مدیران آینده کشور هستند.

کارگاه آموزشی روان خوانی و مفاهیم قرآن کریم با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ساری به مدت ۱۸ روز همزمان با ایام ماه مبارک رمضان با تدریس دکتر احمدی از اساتید دانشگاه برگزار می شود.