به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه ریزی استان فارس ضمن تاکید بر مباحث فرهنگی استان با بیان اینکه سالنهای چند منظوره باید با مشارکت برخی از ارگانها از جمله شهرداری ساخته شود، تاکید کرد: سالنهای چند منظوره در صورت احداث به طور یقین مورد استقبال بهتر قرار می گیرد زیرا اگر دو سانس پخش فیلم داشته باشد یک سانس هم به اجرای نمایش اختصاص داده می شود.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت ارائه الگوی غذایی در فارس یادآور شد: در مباحث مربوط به اعتبارات درمانی باید توجه داشت که میزان هزینه هایی که در راه اقدامات پیشگیرانه صرف می شود بسیار کمتر از هزینه های درمان است.

احمدزاده ادامه داد: در این راستا علوم پزشکی باید توجه لازم را به ارائه الگویی مصرف شهروندان داشته باشد به خصوص در فارس و شیراز که مردم علاقه بیشتری به استفاده از غذاهای بیرون از منزل دارند این امر باید مورد توجه قرار گیرد.