به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "کاتسویا اوکادا" وزیر خارجه ژاپن امروز شنبه برای دیداری دو روزه وارد هند شد. قرار است در این سفر راههای همکاری هسته ای دو کشور مورد بررسی قرار گیرد.

در بیانیه ای که از سوی وزارت خاجه ژاپن در این مورد منتشر شده آمده است: روابط هند و ژاپن در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل توجه و مثبتی را شاهد بوده و هر دو طرف در صدد تسهیل همکاریها در زمینه های راهبردی هستند.

این دیدار یک روز پس از مصوبه کابینه هند صورت می گیرد که طی آن راه فعالیت شرکتهای خارجی برای ساخت رآکتور هسته ای در این کشور هموار شده است.

اوکادا که سفرش برنامه ریزی شده است با "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند و "اس. ام. کریشنا" وزیر خارجه این کشور دیدار می کند. وی در عین حال از برنامه سفر خود برای مذاکره با مقامات دهلی در باره توافقنامه تجارت آزاد خبر داده است.

همچنین وزیران خارجه دو کشور در دیدار خود موضوع پیوستن چهارکشور موسوم به گروه4 (هند، ژاپن، برزیل و آلمان) به شورای امنیت سازمان ملل را مورد بررسی قرار می دهند.

خاطرنشان می شود که ژاپن ششمین سرمایه گذار خارجی در هند به شمار می رود.