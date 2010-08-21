72 میلیارد ریال در سواحل مازندران هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر شنبه در جلسه آزاد سازی حریم دریای مازندران با تاکید بر اینکه مصوبه آزاد سازی حریم ۶۰ متری دریا با قوت ادامه دارد گفت: زمین های تمامی مناطق در اقصی نقاط استان از ارزش بالایی برخوردار است بنابراین در نوع کاربری زمین مراقبت ودقت شود.

وی سواحل دریا ی مازندران را عامل توسعه صنعت گردشگری، صید و صیادی در مازندران دانست و گفت:وحدت رویه در آزاد سازی و ساماندهی سواحل استان که مورد استفاده عموم قرار بگیرد یک امر ضروری است.

استاندار مازندران گفت: در صورتی که سرمایه گذاری در سواحل دریا ی مازندران با هدف استفاده و منفعت عمومی سرمایه گذاری کند مانع آن نمی شویم و نهادهای دولتی از جمله محیط زیست و آب منطقه ای نیز فقط طبق قانون باید با این موضوع برخورد کنند.

طاهایی به کمبود زمین برای احداث پارک علم و فناوری استان اشاره کرد و گفت: سواحل دریای مازندران از نظر فرهنگی نیز باید ساماندهی شود.

استاندار با بیان اینکه فرمانداران در آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحلی که در اختیار قوه قضاییه و نیروهای مسلح است ورود پیدا نکنند زیرا استانداری با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه وارد مذاکره شد گفت:مدیران دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مسئول در مسئله آزاد‌سازی سواحل که مخاطب آنها نیروهای مسلح و قوه قضائیه هستند ورود پیدا نکنند.

وی تاکید کرد: آزاد‌سازی سواحل درباره این دو ارگان باید از طریق گزارش کارهای اداری از سوی ستاد نیروهای مسلح پیگیری شود.

رحمت عباس نژاد، مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گزارشی از توجه دولت نهم و دهم در امر ازاد سازی حریم ، ساماندهی و طرح دریای سواحل مازندران در استان گفت: از سال ۸۵ تا پایان سال ۸۸ دولت نهم ۷۲ میلیارد ریال اعتبار ملی و استانی برای سواحل خزر هزینه کرده است.

وی با بیان اینکه دولت در ردیف مستقل دریای مازندران ۲۵ میلیارد ریال اعتبار ملی در سال جاری تخصیص داده است گفت: برای ساماندهی سواحل فرح آباد ساری نیز هفت میلیارد ریال اعتبار ملی و سه میلیارد ریال اعتبار استانی تخصیص یافته است.