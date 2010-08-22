رئیس بهزیستی استان تهران از ثبت نام ده هزار متقاضی مسکن مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان تهران خبر داد و افزود: از این تعداد هفت هزار مددجو واجد شرایط هستند و با اولویت زنان و معلولان سرپرست خانوار در مدت سه سال مسکن مناسب سازی شده به آنها واگذار می شود.