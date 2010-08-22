علی هاشم مطوریان در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت نام بیش از 10 هزار مددجوی تحت پوشش بهزیستی استان تهران در سایت مسکن مددجویان سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: از این تعداد هفت هزار مددجو واجد شرایط و جزو سهمیه استان تهران شناخته شده اند.
سال جاری کلنگ احداث یکهزار واحد مسکونی مددجویان پذیرش شده با اولویت زنان سرپرست خانوار و معلولان سرپرست خانوار به زمین زده می شود که بر اساس مصوبه وزارت رفاه و سازمان بهزیستی خانه ها 18 ماهه تحویل مددجویان خواهد شد.
رئیس بهزیستی استان تهران اظهار داشت: پس از پایان مرحله اول ساخت یکهزار خانه مسکونی مددجویان، مرحله دوم این طرح با ظرفیت 6 هزار خانه مسکونی آغاز می شود.
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