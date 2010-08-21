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۳۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۶

در همدان/

دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک آغاز به کارکرد

دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک آغاز به کارکرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک گفت: با استقرار دبیرخانه چشنواره در مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی همدان، کارها به شکل جدی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت‌الاسلام سعید کرمی بعد از ظهر شنبه در بازدید از نحوه انجام امور دبیرخانه، افزود: دبیرخانه جشنواره در محل مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی با افزایش و بهبود کیفیت فضاهای فرهنگی پذیرای همه مخاطبان جشنواره به خصوص کودکان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه تمرکز فعالیت‌های اجرایی جشنواره در یک محل مشخص و قابل دسترس از جمله اهداف انتقال دبیرخانه جشنواره به محل جدید بوده است، افزود: در بازدید هفته گذشته دبیر جشنواره و هیئت همراه مجتمع شهید آوینی محل خوبی برای دبیرخانه جدید جشنواره ارزیابی و بر استفاده از آن به این عنوان تاکید شد.

کرمی گفت: شرایط خوب همدان برای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی بود که مسوولان را برای میزبانی جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان مجاب کرد.

مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره امسال ارتقای کیفی سطح جشنواره است، ابراز امدیواری کرد: جشنواره فیلم کودک به تداوم و رشد کیفی سینمای کودک و نوجوان در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک متشکل از کمیته‌های اجرایی هماهنگی و ارتباطات، روابط عمومی و اطلاع‌رسانی، امور نمایش، امور سالن‌ها، امور برنامه‌های جانبی، آیین‌های ویژه، پشتیبانی، تشریفات، تبلیغات، اداری و مالی و امور امنیت و انتظامات است.

لازم به یادآوری است: بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان 16 تا 20مهرماه جاری در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1137722

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