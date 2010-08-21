دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره فیلم کودک آغاز به کارکرد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجتالاسلام سعید کرمی بعد از ظهر شنبه در بازدید از نحوه انجام امور دبیرخانه، افزود: دبیرخانه جشنواره در محل مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی با افزایش و بهبود کیفیت فضاهای فرهنگی پذیرای همه مخاطبان جشنواره به خصوص کودکان و نوجوانان است.
وی با بیان اینکه تمرکز فعالیتهای اجرایی جشنواره در یک محل مشخص و قابل دسترس از جمله اهداف انتقال دبیرخانه جشنواره به محل جدید بوده است، افزود: در بازدید هفته گذشته دبیر جشنواره و هیئت همراه مجتمع شهید آوینی محل خوبی برای دبیرخانه جدید جشنواره ارزیابی و بر استفاده از آن به این عنوان تاکید شد.
کرمی گفت: شرایط خوب همدان برای برگزاری جشنوارههای فرهنگی بود که مسوولان را برای میزبانی جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان مجاب کرد.
مدیر اجرایی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره امسال ارتقای کیفی سطح جشنواره است، ابراز امدیواری کرد: جشنواره فیلم کودک به تداوم و رشد کیفی سینمای کودک و نوجوان در سطح ملی و بینالمللی منجر شود.
دبیرخانه بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کودک متشکل از کمیتههای اجرایی هماهنگی و ارتباطات، روابط عمومی و اطلاعرسانی، امور نمایش، امور سالنها، امور برنامههای جانبی، آیینهای ویژه، پشتیبانی، تشریفات، تبلیغات، اداری و مالی و امور امنیت و انتظامات است.
لازم به یادآوری است: بیست و چهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان 16 تا 20مهرماه جاری در همدان برگزار میشود.
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