به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "حسن فضل الله" گفت : درخواست کابینه لبنان برای پیگیری موضوع شاهدان دروغین دادگاه ترور حریری سئوالات بسیاری را درباره پنج سال گذشته مطرح می کند.



این عضو حزب الله تاکید کرد : زندانی شدن چهار نفر از افسران و اتهاماتی که به سوریه زده شد بر اساس مطالب شاهدان دروغین صورت گرفت.

وی تاکید کرد : دولتهای قبلی برای تحکیم قدرت خود از شاهدان دروغین بهره برداری زیادی کردند .

فضل الله تصریح کرد : مکلف شدن وزارت دادگستری از گامهای نخست حزب الله درباره موضوع شاهدان دروغین است و با توجه به حساس بودن موضوع نمی توان به این گام اکتفا کرد.

وی خاطرنشان کرد : ما به این مرحله بسنده نمی کنیم و موضوع شاهدان دروغین را مرحله به مرحله در داخل کابینه لبنان دنبال می کنیم .

این عضو فراکسیون پارلمانی مقاومت تاکید کرد : وزارت دادگستری باید به مسئولیت خود عمل کند و به افکار عمومی لبنان و دنیا درباره ماهیت واقعی شاهدان و حامیان آنها پاسخ دهد.

شایان ذکراست که کابینه لبنان درنشست اخیر خود پس ازطرح موضوع شاهدان دروغین از سوی وزیران عضو حزب الله "ابراهیم نجار" وزیردادگستری این کشور را مامور پیگیری موضوع و ارایه گزارش دراین باره کرد.