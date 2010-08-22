به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی بابایی کارنامی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مازندران در دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: این طرح که مراحل نهایی تصویب را برای اجرا گذرانده می تواند پایلوت طرح جامع مدیریت پسماند در سایر شهرهای استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح مدیریت پسماند احداث کارخانجات کمپوست در دستورکار استان قرار گرفته بود که بر این اساس کارخانه کمپوست تنکابن بزودی به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های مازندران با اشاره به اینکه قرارداد ابنیه فنی برای احداث کارخانجات کمپوست در شهرستانهای بهشهر و نور منعقد شده است، تصریح کرد: در حال رفع مشکل برای انعقاد قرارداد ابنیه فنی و تاسیساتی در کارخانه کمپوست قائمشهر هستیم.

بابایی کارنامی با بیان اینکه کمپوست زباله جایگاه خود را در کشور از دست داده است یادآور شد: احداث کارخانه های زباله سوز و تبدیل انرژی از طریق زباله در دستور کار مدیران شهری و پسماند قرار گرفته است.

وی با اعلام این مهم که با مجوز وزارت نیرو و سازمان انرژی های نو کارخانجات زباله سوز در شهرهای ساری، بابل، بهشهر و بابلسر قرار است احداث شود افزود: قرارداد احداث کارخانه زباله سوز روز یکشنبه با چینی ها در تهران منعقد می شود.

این مسئول همیاری شهرداری های مازندران از اختصاص شش میلیارد تومان اعتبار در حوزه مدیریت بازیافت روستاهای استان در سالهای اخیر خبر داد و گفت: به زودی طرح جامع مدیریت پسماند برای بررسی و تصویب نهایی به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه خواهد شد.

وی انباشت زباله و نبود مکان دفن زباله در شهرهای بزرگ استان نظیر ساری و بابل را از مشکلات مدیریت شهری و شهروندان این نقاط عنوان کرد و افزود: احداث کارخانه های زباله سوز در مرکز استان می تواند زمینه ساز پاکی محیط و استفاده بهینه از انرژی و برق شود.

شناسایی 165 واحد پذیرایی غیرمجاز در مازندران



رحمت عباس نژاد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز با اشاره به اینکه نگهداری سرویس های بهداشتی بین راهی استان توسط 10 نهاد و دستگاه اجرایی استان صورت می گیرد اظهار داشت: متاسفانه 165 واحد پذیرایی غیرمجاز در مازندران شناسایی شده است.

وی با بیان اینکه 345 واحد پذیرایی استان پروانه فعالیت مجاز را دارند، افزود: واگذاری 80 درصد سرویسهای بهداشتی تحویل شهرداری های استان شده است.