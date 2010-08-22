مسعود رهنما با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: سهمیه کاراته در بازیهای آسیایی چهار کاراته کاست و ما در تلاشیم با اقداماتی که انجام می دهیم بهترین کاراته کاها انتخاب شده و اعزام شوند. هرکاراته کایی که بتواند احتمال کسب مدال مرغوبتری را بالا ببرد در اولویت انتخاب قرار دارد.

وی افزود: در دو وزن 66- و 84- کیلوگرم بهترین نفرات خود را انتخاب کرده ایم. امیرمهدیزاده و جاسم ویشگاهی در رقابتهای انتخابی این موضوع را ثابت کرده اند. ولی در دو وزن 55- کیلوگرم و 84+ کیلوگرم هنوز ابهاماتی داریم، پیشرفت های که در این وزن از سوی قاسمی و بهنام فر شاهد بودیم، تصمیم را برگزاری رقابتهای انتخابی مجدد در این دو وزن منجر ساخت.

سرمربی تیم ملی در مورد حضور فرخی در وزن 84+کیلوگرم گفت: هنوز به این جمع بندی نرسیده ایم که این کاراته کا به یک وزن بالاتر بیاید وبا مدعیان این وزن یعنی پورشیب و بهنام فر مبارزه کند. ولی فکر می کنم همه بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که رقابت های آسیایی گوانگجو از اهمیت بالایی برخودار است و آنکه بهتر است باید اعزام شود.

رهنما ادامه داد: اینکه چه کسی بهتر است در رقابتهای انتخابی مشخص خواهد شد. ما محکوم به موفقیت هستیم و همه تلاش خود را بکار می گیریم که بهترین نتایج را کسب کنیم، پیش از این در تیم های رده سنی پائین تر هم که مسئولیت داشته ام این موضوع را ثابت کرده ام.

وی در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر گفت: پاسخگوی نتایج تیم اعزامی به گوانگجو هستم. به همین دلیل باید درباره مسائل فنی و نتایجی که کسب می شود تصمیم گیری کنم؛ باید نقطه نظرات فنی من اعمال شود. با این وجود پس از مشورت با مشاور تیم ملی، اعضای کمیته فنی و رئیس فدراسیون تا آخرین روزی که فرصت داریم برای دو وزن دیگر انتخابی برگزار خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی کاراته در پایان گفت: اگر تشخیص دادم که بر اساس اتفاق یا اشتباهات محرز داوری چه به سهو و چه به عمد نتیجه مسابقات انتخابی تحت تاثیر قرار گرفته است، به عنوان سرمربی تیم ملی باید جلوگیری کنم. کاراته کایی که توانایی فنی دارد و در طول سال ها آن را نشان داده است را نمی توانم به دلیل وابستگی منطقه ای با خود و به علت صحبت برخی افراد کنار بگذارم.