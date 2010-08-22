به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، از آغاز گرما در استان خوزستان که از ماه فروردین آغاز می شود تاکنون هر روزه شاهد وقوع آتش سوزیهای فروانی در جنگل های این استان هستیم و متاسفانه هر یک از این آتش سوزی ها ضربات جبران ناپذیری بر پیکره منابع طبیعی کشور به واسطه از بین بردن برخی درختان با ارزش وارد می کنند.

نابودی 70 اصله بلوط در اندیمشک



فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص آخرین تلفات جنگلی در استان خوزستان به خبرنگار مهر در اهواز گفت: در آخرین آتش سوزی صورت گرفته در استان، 70 اصله درخت بلوط در اندیمشک و حدود 50 هکتار از جنگلهای این شهر در آتش سوختند.

سرگرد محمد عزیزی افزود: متاسفانه نیروهای مسئول برای اطفای حریق در هر یک از شهرها به تنهایی قادر به اطفای آتش سوزیهای صورت گرفته در جنگل های استان خوزستان نیستند و ما مجبور هستیم برای این کار از شهرهای دیگر کمک بگیریم که برای آتش سوزی صورت گرفته در اندیمشک از نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی شهرهای شوش، شوشتر و دزفول استفاده کردیم.



وی تصریح کرد: این آتش سوزی به مدت 36 ساعت به طول انجامید که روز جمعه خوشبختانه موفق به مهار آن شدیم ولی متاسفانه آتش کار خودش را کرد و 70 اصله درخت بلوط را از بین برد.



جنگل های ایذه هم اکنون در آتش می سوزند



فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان خوزستان به آتش سوزی در جنگلهای شهرستان ایذه اشاره کرد و گفت: بعد از مهار آتش سوزی اندیمشک بلافاصله جنگل های بلوط شهرستان ایذه دچار حریق شد و نیروهای یگان حفاظت استان خوزستان برای مهار این آتش سوزی به منطقه اعزام شده اند.



عزیزی در خصوص منطقه آتش گرفته می گوید: این حریق که هنوز نمی توان اطلاعات دقیقی از آن گزارش کرد در کوه چیوه صورت گرفته است و هم اکنون نیروهای ما در حال اطفای حریق آن هستند.

امکانات حریق در جنگلهای خوزستان زیر صفر





فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان خوزستان از نبود امکانات اطفای حریق در استان خوزستان برای مهار اینگونه آتش سوزی ها که در جنگل ها صورت می گیرد و عمدتا در مناطق صعب العبور که دسترسی به آن مشکل است رخ می دهد، گله می کند و اظهار می دارد: از قول من بنویسید امکانات اطفای آتش در جنگل ها در خوزستان زیر صفر است.



خوزستان برای مهار آتش از ایلام بالگرد می گیرد



وی عنوان کرد: متاسفانه وضعیت امکانات در منابع طبیعی استان خوزستان به گونه ای است که استان خوزستان با این وسعت بالای جنگل آن هم جنگل های بلوط و چنار مجبور است برای اطفای هر چه سریع تر آتش به منابع طبیعی استان ایلام که حتی وسعت آن به اندازه شهرستان اهواز نیست برای گرفتن بالگرد مراجعه کند.



عزیزی افزود: البته مسئولان منابع طبیعی ایلام همکاری خوبی با ما داشته اند ولی آنها هم گرفتاری های خاص خود را دارند و نمی توانند تمام وقت این بالگرد را در اختیار ما قرار دهند این در حالی است که ما هر روز با این قبیل آتش سوزیها مواجه هستیم.



عزیزی با اشاره به اینکه متاسفانه در تابستان امسال به درختان بلوط آسیبهای فراوانی وارد شده است، علت این امر را گرمای بی سابقه در تابستان امسال و مستعد شدن منطقه برای آتش سوزی دانست و افزود: از مردم بومی و افراد گردشگر انتظار داریم در تابستان امسال احتیاط بیشتری نسبت به سالهای قبل در هنگام رفتن به جنگلها از خود نشان دهند چرا که با کوچکترین بی احتیاطی خواسته یا ناخواسته آنها درختان بی نظیری چون بلوط از بین می روند.



فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان تصریح کرد: امسال یگان حفاظت روزهای سختی را پشت سر می گذارد چرا که به صورت روزانه با آتش سوزی در مناطق جنگلی استان روبرو است که در بسیاری از این موارد نمی توان اقدامی برای آتش نگرفتن کرد.

احیا یک درخت بلوط 200 سال زمان نیاز دارد





عزیزی با اشاره به اینکه درختان موجود در جنگلهای خوزستان از گونه های فوق العاده با ارزش محسوب می شوند، گفت: بیشترین در این قبیل آتش سوزیها مربوط به درختان بلوط است که شاید 200 سال طول بکشد تا یک درخت بلوط به شکل درختی تنومند در بیاید به همین دلیل نابودی این درختان بسیار جبران ناپذیر است.



وی توضیح داد: درخت بلوط، درختی تنومند است که برگهایش در زمستان نمی‌ریزد و طول آن تا 40 متر می‌رسد و شاخ و برگهای آن دورا دور تنه درخت را که پوستی صاف و خاکستری رنگ دارد و با گذشت سالیان شکافهایی برمی‌دارد، می‌پوشانند.



مدیر کل منابع طبیعی استان خوزستان در خصوص علت این قبیل آتش سوزیها به خبرنگار مهر در اهواز گفت: خوزستان یک فصل پرباران را پشت سر گذاشته به همین علت علوفه و علفهای فراوانی در زیر درختان و در جنگلها رشد کرده است ولی به علت گرمای شدید این روزهای استان این علوفه ها و علفهای خشک شده و مستعد آتش سوزی هستند و در برخی موارد حتی بر اثر تابش نور خورشید هم آتش می گیرند.



علیرضا صابر پور اظهار داشت: وجود آتش در منطقه که از سوی ساکنان ایجاد می شود یا حتی وجود شیشه در کنار این علوفه ها که بر اثر تابش نور خورشید تبدیل به ذره بین می شود از عواملی هستند که باعث ایجاد آتش سوزی می شوند و این موارد تا حدودی اجتناب ناپذیر هستند و نمی توان جلوی آن را گرفت.





امکانات محدود اطفای حریق به مردم محلی داده شد

وی ادامه داد: ما برای جلوگیری از گسترش این آتش سوزی ها اقدامات فراوانی انجام داده ایم که از جمله این موارد می توان به حفر نهر در درون جنگل و آموزش و دادن امکانات محدود به مردم محلی که معمولا اولین افرادی هستند که متوجه وجود آتش می شوند اشاره کرد ولی در کل باید عنوان کرد که به علت گرمای بی سابقه جلوگیری از اینگونه آتش سوزیها بسیار سخت و در مواردی غیر ممکن است.



مدیر کل منابع طبیعی تصریح کرد: متاسفانه به علت گرمای شدید این روزهای خوزستان هر روز از این قبیل آتش سوزی ها در استان خوزستان رخ می دهد و تلاش های اداره کل منابع طبیعی و ادارات مرتبط چندین برابر شده است.

نیروهای مردمی هم امکانات ندارند



امیر هوشنگ عارفیان، سرپرست گروه کوهنوردی نسیم زاگرس هم در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: چند روز قبل در حین کوهنوردی متوجه آتش سوزی عظیمی در جنگل های اندیمشک شدیم که واقعا دلمان را به درد آورد که این همه درخت با ارزش و بکر در حال سوختن است.



وی افزود: بلافاصله بعد از مشاهده این آتش سوزی، صعود خود را نیمه کاره رها و به فرمانداری اندیمشک مراجعه کردیم و خواستار تامین امکاناتی از سوی فرمانداری برای مهار آتش سوزی به صورت داوطلبانه شدیم ولی متاسفانه به ما اعلام شد که ما برای این کار امکانات نداریم.



عارفیان اظهار داشت: یعنی واقعا برای دولت جنگل هایی به این با ارزشی مهم نیستند که نبود امکانات بهانه ای برای نابودی آنها شود. واقعا در استانی که بخش اعظمی از آن را بیابان های خشک و لم یزرع فرا گرفته نابودی جنگل ها باید به این راحتی صورت بگیرد.



به هر حال وسعت آتش سوزیها صورت گرفته در جنگل های استان خوزستان می طلبد که دولت برای جلوگیری از رشد فزاینده تخریب درختان با ارزش موجود در جنگل های خوزستان اقدام به تجهیز هر چه بیشتر منابع طبیعی استان خوزستان به خصوص اختصاص بالگرد کند تا جنگل های خوزستان اینگونه یکی پس از دیگری طعمه حویق قرار نگیرند.



بلوط ها درختانی هستند دارای شکل توپر، حجیم و گسترده با تاجی گنبدی شکل و برگهای موج‌دار در لبه و میوه‌هایی ایجاد می‌کنند که درون یک محفظه فنجان مانند قرار دارند.



چوب بلوط فشره و محکم است و نماد قدرت و استقامت است و از گذشته‌ خیلی دور یکی از مهمترین مصالح ساختمانی در اروپای شرقی بوده است. در گذشته علاوه بر مصرف انبوه الوار بلوط در ساختمان‌سازی از چوب بلوط برای ساختن کشتی‌های بازرگانی و جنگی استفاده گسترده می‌شده است.



روزگاری از تمام قسمتهای درخت، استفاده‌های پزشکی به عمل می‌آمد. در افسانه‌های عامیانه قرون وسطا آمده که تماس یک میخ با قسمت صدمه دیده‌ بدن و سپس فرو کردن همان میخ در درخت بلوط سبب می‌شده است که بیمار شفا یابد.



زمانی برگ‌های بلوط را بر روی زخم و بریدگی‌های بدن می‌گذاشتند تا زخم التیام پیدا کند اما امروزه گیاه پزشکان تنها از پوست درخت بلوط استفاده دارویی می‌کنند.

به هر حال نسل امروز قدر این گنجینه های ارزشمند را نمی داند و آگاهانه یا ناآگاهانه زمینه نابودی آنها را فراهم کرده است.

