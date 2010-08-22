عشایر خوزستان آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز از انعقاد توافق نامه ای با هدف توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای معطوف به ایجاد شغل در مناطق عشایری با اداره کل عشایر خوزستان خبر داد و گفت: با توجه به نقش و اهمیت آموزشهای مهارتی فنی و حرفه ای در فراهم سازی زمینه های اشتغال و بهره مندی از فرصتهای آموزشی مناسب، در راستای فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای در مناطق محروم و عشایری، توافق نامه ای در قالب سند مشترک به منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، ارتقای بهره وری و هدایت نیروی کار بنا به درخواست و توافقات انجام شده بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و اداره کل امور عشایر استان خوزستان منعقد شد.

رحمن قلاوند توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای برای ایجاد شغل در مناطق عشایری را از جمله اهداف این توافقنامه برشمرد و افزود: کمک به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و احیای مشاغل خانگی عشایری از دیگر اهداف این توافق نامه است.



قلاوند ادامه داد: امور عشایری به موجب این توافقنامه متعهد شده است که نیاز سنجی و اولویت های آموزشی شاغلین، کارجویان، فارغ التحصیلان، دانش آموزان شبانه روزی عشایر، دختران و زنان عشایر فاقد مهارت به تفکیک شهرستان را برآورد کند.



وی اضافه کرد: تامین رایگان فضای آموزشی مناسب، تامین هزینه های ایاب و ذهاب، محل اسکان و غذای عشایر شرکت کننده در کارگاه های آموزشی و تامین غذا و محل اسکان مربی مربوطه، معرفی مربیان واجد شرایط بر اساس دستورالعمل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و معرفی کارآموزان فاقد مهارت که امکان دسترسی به مراکز معین دارند برای آموزش رایگان و استفاده از امکانات شبانه روزی از دیگر تعهدات امور عشایری در این توافق نامه است.



مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با اشاره به تجارب و فعالیت های خود در زمینه آموزش استاندارد های مهارتی گفت: در راستای ارتقای سطح مهارت شاغلین و کارجویان عشایر، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان متعهد شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز و اولویت دار را با همکاری اداره کل عشایر برنامه ریزی و اجرا کند.



وی تصریح کرد: اعزام تیم های سیار آموزشی به کانون ها و یا نقاط استقرار عشایر برای اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز عشایر ، نظارت بر دوره های آموزشی و عملکرد آن اداره کل در اجرای استاندارد های آموزشی بخش عشایر، برگزاری آزمون و صدور گواهینامه برای قبول شدگان از دیگر تعهدات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در این توافقنامه است.



قلاوند خاطرنشان کرد: این توافق نامه تا پایان سال 89 لازم الاجرا خواهد بود و تداوم آن منوط به توافق طرفین است.

