ساوجبلاغ نیازمند احداث مرکز توسعه صادرات است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگارمهر در ساوجبلاغ افزود: قرار است در صورت امکان یک زمین با مساحت بالا در نزدیکی ریل راه آهن درساوجبلاغ احداث شود که برای این امر اعتبار قابل توجهی در حدود 400 میلیارد تومان هزینه خواهد شد.

وی ادامه داد: تحقق این امر در عین حال برای حدود پنج هزار نفر اشتغال ایجاد می کند البته طبق برخی گفته ها امکان اشتغالزایی برای حدود 15 هزار نفر نیز وجود دارد که این امر از میزان بیکاری در شهرستان ساوجبلاغ به شکل مطلوبی می کاهد.

وجود مرکز توسعه صادرات بسیاری از خلاها را جبران می کند

این مسئول عنوان کرد: وجود این مرکز توصعه صادرات از نظر اقتصادی منافع فراوانی به همراه دارد و نه تنها از نظر شهرستانی بلکه از نظر جنبه منطقه ای نیز بسیار مهم است و وجود آن می تواند بسیاری از خلاها را جبران و از به وجود آمدن مشکلات جدید جلوگیری کند.

وی اظهار داشت: با تجه به تشکیل استان البرز، وجود چنین مرکزی نتایج بسیار مطلوبی به دنبال دارد و می تواند استان البرز را به شکل قابل توجهی از نظر زمینه های صادرات قوی کند و بر پتانسیلها و ظرفیتهای آن در این زمینه بیفزاید.

صنعت و توسعه آن در ساوجبلاغ مورد تشویق قرار می گیرد

حدادی گفت: صنعت و رونق و توسعه آن در ساوجبلاغ به شکل جدی مورد تشویق قرار می گیرد و فرمانداری این شهرستان همه تلاش خود را برای ارتقا و رشد این امر به کار می گیرد که پیش بینی می شود این تلاش اثار بسیار مفیدی به همراه خود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین یک منطقه گردشگری در شهرستان ساوجبلاغ ایجاد می شود و در این زمینه نیازمند افزایش حمایت از سوی دستگاه ها و ادارات ذیربط هستیم که امیدواریم در اسرع وقت این همکاری ها تامین و محقق شود.

توسعه ماموت و زرماکارون دنبال می شود

حدادی افزود: در عین حال قرار است توسعه ماموت و زرماکارون نیز با جدیت در شهرستان ساوجبلاغ دنبال شود زیرا این نیاز به شدت احساس می شود و انجام آن از نظر اقتصادی و تولیدی اهمیت فراوانی دارد.

وی یادآور شد: شهرستان ما از نظر میزان تولید و صادرات ماکارونی در جایگاه بسیار مطلوبی قراردارد که لازم است این جایگاه همواره تقویت شود و ارتقا یابد.

این مسئول اضافه کرد: گروه صنعتی زر شامل شرکتهای آرد زر کرج و زرماکارون و نوشین ساز در سال 1372 با تاسیس شرکت آرد زر کرج فعالیت خود را آغاز و در سال 1377 کارخانه خود را راه اندازی کرد.

وی افزود: این گروه پس از آنکه توانست به عنوان نخستین کارخانه ایرانی، آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا) را تولید کند، در سال 1382شرکت زرماکارون را تاسیس کرد که این واحد نیز در سال 1384به بهره برداری رسید.