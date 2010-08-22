امکان ترخیص سه ساعته بارهای فرودگاه پیام

هاشم نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بار در فرودگاه بیین المللی پیام ظرف مدت کوتاهی ترخیص می شود و لازم نیست که بار برای مدت زمان طولانی در نوبت ترخیص بماند که این امر آثار مفیدی به همراه دارد و بر مزیتهای پیام به شکل محسوسی می افزاید.

وی ادامه داد: ظرف مدتی حدود دو تا سه ساعت بار در پیام ترخیص و وارد مراحل بعدی کار می شود که این امر، این امکان را فراهم می شود که صاحبان و تحویل گیرندگان بار بتوانند بار خود را در اسرع وقت از پیام خارج کنند و سایر امور مربوطه را انجام دهند.

این مزیت در جهت رشد واردات و صادرات استفاده شود

این مسئول بیان کرد: این امر برای فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام یک مزیت بزرگ محسوب می شود که باید شرایطی ایجاد کرد تا این مزیت به درستی و به شکل کامل مورد استفاده قرار گیرد و در جهت ارتقای خدمت رسانی و رشد فعالیتهای واردات و صادرات باشد.

وی عنوان کرد: در بسیاری دیگر از گمرکات کشور امکان ترخیص دو تا سه ساعته بار وجود ندارد ضمن اینکه ترخیص بار طی زمان یادشده کمک می کند که از امکان خراب شدن بارهای مربوط به میوه و سبزیجات کاسته شود.

تخلیه و بارگیری سریع

وی بیان کرد: بارگیری هواپیماها در پیام نیز در مواردی در کمتر از دو ساعت انجام می شود که این امر برای این فرودگاه، مزیتی بزرگ محسوب می شود.

نجفی با اشاره به تخصصی بودن فرودگاه پیام ادامه داد: فرودگاه پیام یک فرودگاه تخصصی حمل بار است که این امر در فراهم شدن امکان تخلیه و بارگیری برخی از هواپیاماهای آن در کمتر از دو ساعت در این فرودگاه تاثیر زیادی داشته است.

امکانات تخصصی و پیشرفته تخلیه بار و بارگیری

وی از وجود امکانات تخصصی و پیشرفته تخلیه بار و بارگیری به عنوان دیگر عامل موثر بر مهیا شدن امکان یادشده نام برد و بیان داشت: گذشته از این امر، پرسنل تخلیه بار و بارگیری فرودگاه پیام از تجربه و تخصص بسیار خوبی برخوردار هستند که این مسئله نیز شرایط مساعدی را برای تخلیه و بارگیری فراهم کرده است.

نجفی اضافه کرد: از مسئولان شهرستان کرج انتظار می رود در فراهم شدن امکان استفاده بیشتر از ظرفیتهای پیام به کمک مسئولان این منطقه بیایند و تعامل مطلوبی در این زمینه برقرار شود.