تالاب چغاخور در آستانه تبدیل شدن به دریاچه تامین آب سد

محمد باقر صدوق در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن رد دفن نیزارهای حریم تالاب چغاخور و از بین رفتن آشیان پرندگان، گفت: خاکبرداری در زمینهای مردم در حال انجام است و با هماهنگیها و پیگیریهایی که با مدیریت استانی اداره محیط زیست در شهرکرد انجام شده مشخص شد خاکبرداری خارج از تالاب بوده و آسیبی متوجه تالاب چغاخور نمی کند.

معاون سازمان محیط زیست اضافه کرد: البته این طرح به مدت پنج سال در دفتر ارزیابی سازمان متوقف مانده بود و موافقتی برای آغاز عملیات خاکبرداری انجام نمی شد اما به تازگی این دفتر مجوز آغاز پروژه را با رعایت استانداردها به مجریان طرح داده است.



با این حال یک فعال محیط زیست در چهارمحال و بختیاری اقدامات انجام شده در خاکبرداری را پیش لرزه های تبدیل تالاب بین المللی چغاخور به دریاچه انتقال آب دانست و به خبرنگار مهر گفت: در روزهای 24 و 25 مردادماه جوامع محلی اطراف تالاب بین المللی چغاخور از وقوع رخدادی تلخ در رویشگاههای گیاهی اطراف تالاب خبر داده اند.

هومان خاکپور تاکید کرد: تخریب نیزارهای پایین دست روستای ساکی آباد از آباد بوم های اطراف تالاب چغاخور، بدون هیچ گونه ممانعتی در حال وقوع است و همه این اقدامات برای اجرای پروژه احداث تونل انتقال آب "سبزکوه" است که تالاب چغاخور را به شدت تهدید می کند ولی اداره میحط زیست هیچ واکنشی از خود نشان نمی دهد.





همچنین محمد درویش کارشناس و فعال محیط زیست با انتقاد از مجریان طرح انتقال آب به خبرنگار مهر گفت: تالاب چغاخور دیگر تالاب نیست چرا که عملا به دریاچه سد پایین دست چغاخور تبدیل شده و این روزها خاک برداشت شده برای عملیات انتقال آب به بستر تالاب ریخته می شود.

وی با اشاره به ریخت رسوبات در سواحل کناری تالاب افزود: این سواحل نیزاری بهترین مکان برای تخم گذاری و آشیان گزینی پرندگان است ولی با خاکریزیهای اخیر تنوع زیستی منطقه با تنش مواجه شده است.

درویش تاکید کرد: تالاب چغاخور دیگر تالاب نیست چون ارتفاع آن با سد سازی در پایین دست نزدیک به 10 متر بالا آمده و اصطلاحا به محیطی تالاب می گویند که کف بسترش محل تابش نور خورشید باشد ولی دیگر در چغاخور این اتفاق نمی افتد و این تالاب به نابودی نزدیک شده است.

همچنین هومان خاکپور فعال محیط زیست در چهارمحال و بختیاری با اشاره به تذکرات پیشین خود در تارنمای اینترنتی اش به مسئولان محیط زیست استان، گفت: ظاهرا قرار است با احداث تونلی به طول ۱۰ کیلومتر در کوه کلار، آب سبزکوه به منظور تأمین آب بخشهای صنعتی و کشاورزی به داخل تالاب چغاخور هدایت شود.



وی افزود: خوشبختانه عملیات افزایش ارتفاع سد از ۶ متر به ۱۱ متر متوقف شده است و این توقف ناشی از مشکلات اجتماعی بوجود آمده در منطقه است.



خاکپور تصریح کرد: با آنکه قبلا توسط دستگاههای متولی، محلی برای تخلیه این خاکها به مجری طرح اختصاص داده شده اما مجری طرح طی توافقی با برخی اهالی روستاهای اطراف تالاب، اقدام به تخلیه صدها تن خاک در سطحی بالغ بر دو هکتار از نیزارهای اطراف تالاب کرده است.

این کارشناس محیط زیست و منابع طبیعی تاکید کرد: این اقدام موجب تغییر کاربری غیرعلمی زمینها است ولی منفعتی کوتاه مدت و موقت برای آنها دارد چرا که مجددا بعد از مدتی به منطقه ای تالابی بدل می شود و عملا از استفاده کشاورزی خارج خواهد شد.



نیزارها یکی از مناسب‌ترین محلهای حضور حیات وحش، به ویژه پرندگان تالابی است و از اهمیت زیست محیطی فراوانی برخوردارند. این مناطق حساس و آسیب پذیر حاشیه تالاب‌ها نه‌ تنها در درون خود گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری را پرورش می دهند، بلکه سبب رشد قابل توجه جمعیت انواع بی‌مهرگان و پرندگان شده و سبب‌ می شود تالاب‌ها و مناطق اطراف آنها را، بهشت پرندگان ساحلی لقب بگیرند.