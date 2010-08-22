تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی و یکم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با یازدهم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم اوت سال 2010 میلادی.
- هفته ششم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری 5 دیدار زیر آغاز میشود:
* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
* پیکان قزوین - استیل آذین، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
* سپاهان اصفهان - پاس همدان، ساعت 21:30، ورزشگاه فولادشهر
* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 21:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 21:30، ورزشگاه آزادی تهران
- نخستین دوره بازیهای المپیک نوجوانان امروز در سنگاپور پیگیری میشود که برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:
جودو: شایان نصیرپور
بسکتبال: ایران - فیلیپین
- روز دوم از هفته دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* نیوکاسل - آستون ویلا
* فولهام - منچستریونایتد
- هفته نخست رقابتهای فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* ماینز - اشتوتگارت
* بروسیا دورتموند - بایر لورکوزن
- هفته سوم مسابقات فوتبال باشگاههای فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* مونپولیه - کائن
* سوشو - لیل
* پاریسن ژرمن - بوردو
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