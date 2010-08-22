تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه سی و یکم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با یازدهم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری 5 دیدار زیر آغاز می‌شود:

* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

* پیکان قزوین - استیل آذین، ساعت 21:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* سپاهان اصفهان - پاس همدان، ساعت 21:30، ورزشگاه فولادشهر

* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 21:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* نفت تهران - استقلال تهران، ساعت 21:30، ورزشگاه آزادی تهران

- نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان امروز در سنگاپور پیگیری می‌شود که برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

جودو: شایان نصیرپور

بسکتبال: ایران - فیلیپین

- روز دوم از هفته دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* نیوکاسل - آستون ویلا

* فولهام - منچستریونایتد

- هفته نخست رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* ماینز - اشتوتگارت

* بروسیا دورتموند - بایر لورکوزن

- هفته سوم مسابقات فوتبال باشگاه‌های فرانسه امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* مون‌پولیه - کائن

* سوشو - لیل

* پاریسن ژرمن - بوردو