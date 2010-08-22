اغلب کلاسهای کامپیوتر امکانات کارگاهی کافی ندارند

جلال حاجی غلامعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کافی نبودن امکانات کارگاهی در برخی از کلاسهای آزاد کامپیوتر مانع از ارتقای سطح آموزش می شود و به دنبال این امر، افراد حاضر در این کلاسها نمی توانند آموزشهای مورد نظر خود را به شکل کامل کسب کنند.

وی ادامه داد: ارتقای سطح کیفی آموزش در کلاسهای رایانه نیازمند تامین شرایط لازم است که یکی از مهمترین این شرایط به امکانات آموزشی و کمک آموزشی مربوط می شود و لازم است هر دوی این امکانات در حین برگزاری دوره های آموزشی رایانه به بهترین نحو فراهم و در دسترس باشد.

افراد به شکل هدفمند در دوره ها شرکت کنند

این عضو هیئت علمی دانشگاه عنوان کرد: در عین حال باید شرایطی فراهم شود تا افراد متقاضی آموزش کامپیوتر به صورت هدفمند در دوره های برگزار شده شرکت کنند و از انگیزه بالایی برای آموزش دیدن برخوردار باشند تا بتوانند این آموزشها را به شکل کامل فراگیرند و آنها را عملیاتی کنند.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است اساتید این دوره ها نیز از علم و دانش کافی در زمینه موضوع تدریس خود برخوردار باشند تا بتوانند به افزایش انگیزه و توان یادگیری افراد حاضر در کلاسها کمک کنند و کیفیت کلاسها افزایش مطلوب و قابل توجهی در پی داشته باشد.

صرف افزایش کلاسها و دوره های آزاد رایانه کافی نیست

حاجی غلامعلی گفت: صرف افزایش کلاسها و دوره های آزاد رایانه در کشور کافی نیست و باید این کلاسها از کیفیت بالای آموزشی نیز بهره مند باشند و محیط آموزشی و تدریسی مناسبی را برای یادگیری دروس فراهم کنند.

وی اظهار داشت: البته برغم همه مشکلات و موانع، در زمینه طراحی نرم افزار در کشور تا حد زیادی موفق عمل شده ضمن اینکه هنوز هم جای کار بسیاری داریم و نباید به رشد کنونی اکتفا کنیم.

این عضو هیئت علمی یادآور شد: اگر امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان رشته های مرتبط با رایانه قرار دهیم، آنها می توانند بیش از قبل از دانش خود در جهت ارتقای دانش طراحی نرم افزار در کشور استفاده کنند.