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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۶

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح یکشنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز یکشنبه به این شرح است.

ایران :
روز تاریخی بوشهر، جهان ایران را ستود
مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی: تسهیلات مشاغل زیان آور شامل کارکنان واحدهای دولتی هم شد
مدیر کل چاپ و توزیع کتابهای درسی آموزش و پرورش خبر داد: توزیع 135 میلیون جلد کتاب درسی از هفته اول شهریور

تفاهم:
با انتقال سوخت به ساختمان رآکتور نیروگاه؛ بوشهر "اتمی" شد
جزئیات اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه ها منتشر شد
وزیر صنایع و معادن: صنایع آلاینده جریمه می شوند
ثبات قیمت سکه و طلا در بازار

جام جم :
روزی مهم برای ایران و روسیه
افزایش تسهیلات برای جایگزینی خودروهای فرسوده
توزیع کتابهای درسی از فردا در شهرستانها
بازار گرم تئاتر در تابستان
 
جوان:
ورود مقتدرانه ایران به باشگاه هسته ای جهان
معاون وزارت بازرگانی در گفت و گو با "جوان" خبر داد: واردات کالاهای غیر ضروری ممنوع می شود
در بیانیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید شد؛ ضرورت دستیابی به فناوری های نوین برای تقویت بنیه دفاعی

جهان صنعت:
ساماندهی قرض الحسنه ها جواب نداد؛ کوچ سپرده ها به صندوق های خانگی
پسته ایران دیگر نمی خندد
اشتغال، سنگ بزرگ وزارت تعاون

حمایت:
ثبات اجاره مسکن در ماه رمضان
دستاوردی بزرگ؛ نیروگاه بوشهر نماد همکاری ایران و روسیه است
مجازات سنگین در انتظار دارندگان و فروشندگان عتیقه های تقلبی

خراسان:
بازتاب جهانی آغاز سوخت گذاری نیروگاه بوشهر
میلیون ها دلار تجهیزات پزشکی بیمارستانهای دولتی بدون استفاده مانده است
اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی درباره رشد درآمدهای مالیاتی و تکذیب عقب نشینی در برابر اصناف

دنیای اقتصاد:
با حضور مقامات هسته ای ایران و روسیه؛ نیروگاه بوشهر اتمی شد
اساسنامه سازمان هدفمندسازی ابلاغ شد؛ احمدی نژاد رئیس مجمع عمومی سازمان یارانه
طرح جامع مالیاتی عملیاتی می شود
 
شرق:
بوشهر اولین نیروگاه اتمی خاورمیانه
گفت و گوی "شرق" با مجید انصاری: غیبت احمدی نژاد به مجمع ضربه می زند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور: برابر اصناف عقب ننشستیم
سید حسن، "خمینی" ماند
 
فرهیختگان:
با آغاز عملیات انتقال سوخت؛ نیروگاه بوشهر، هسته ای شد
معاون سیاسی وزیر کشور: فعالیت خانه احزاب غیر قانونی است
حمایت جریان صدر از نخست وزیری علاوی

کیهان:
تزریق سوخت به نیروگاه بوشهر خبر اول دنیا
افزایش 14 درصدی تجارت جمهوری اسلامی با کشورهای 1+5
شاهدان دروغین دادگاه رفیق حریری تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند
ایران رتبه اول امدادرسانی به سیل زدگان پاکستان

گسترش صنعت:
سی ام مرداد 89 در تاریخ پرافتخار ملت ایران ثبت شد؛ صدها میلیون چشم خیره به بوشهر
وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: صنایع سبز تشویق می شوند
ایجاد خط اعتباری ویژه از سوی دولت برای گسترش اشتغالزایی
 
همشهری:
دیروز در کرانه خلیج فارس؛ نخستین نیروگاه هسته ای ایران سوخت گذاری شد
کاهش 6 تا 10 درجه ای هوای کشور
نشست مشترک دولت و مجلس امشب در بهارستان
کد مطلب 1137824

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