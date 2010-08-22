آیه روز:

مَّن یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَکُن لَّهُ نَصِیبٌ مِّنْهَا وَمَن یَشْفَعْ شَفَاعَةً سَیِّئَةً یَکُن لَّهُ کِفْلٌ مِّنْهَا وَکَانَ اللّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ مُّقِیتًا.

هر کس شفاعت پسندیده کند براى وى از آن نصیبى خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسندیده‏اى کند براى او از آن [نیز] سهمى خواهد بود و خدا همواره به هر چیزى تواناست .

سوره نساء، آیه 85

حدیث امروز:

پیامبر اکرم(ص) فرمودند:

برترین صدقه زبان، شفاعتی است که اسیر را آزاد کند و نگذارد خونی بر زمین ریزد و نیکی و احسان را به سوی برادرش بکشاند و بدی را از اوباز دارد .

نهج الفصاحه، حدیث 402